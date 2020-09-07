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Üzümlerini satabilmek için traktörlerinde sabahladılar

MANİSA'NIN ALAŞEHİR, SALİHLİ, TURGUTLU, SARIGÖL VE SARUHANLI İLÇELERİNDE TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNCE (TMO) ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ALIMINA BUGÜN BAŞLANDI. ÜRETİCİLER SIRAYA GİREBİLMEK İÇİN AKŞAMDAN ALIM MERKEZİ ÖNÜNE GELEREK, TRAKTÖRLERİNİN ÜZERİNDE SABAHLADI.

Ekonomi 07.09.2020, 10:34
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Üzümlerini satabilmek için traktörlerinde sabahladılar

Manisa’nın Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı ilçelerinde Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alımına bugün başlandı. Üreticiler sıraya girebilmek için akşamdan alım merkezi önüne gelerek, traktörlerinin üzerinde sabahladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 27 Ağustos günü Giresun’da düzenlediği basın toplantısıyla çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını açıklamıştı. Bakan Pakdemirli açıklamasında TMO’nun kuru üzüm alımlarına 7 Eylül tarihinde başlayacağını belirtmişti. 9 Numara üzüm fiyatının 12.5 TL olarak açıklanan üzüm alımları Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesinde başladı. Bu kapsamda TMO bugün itibarıyla Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl, Saruhanlı ve Denizli Buldan’ın yanı sıra İzmir ve Salihli Ticaret Borsaları üzerinden alımların yapılabileceği çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı ve kuruma teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde de bedellerinin de banka hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Alım merkezini Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Randevulu sistemle, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü gerçekleştirilecek alımlarda, üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyeceği ve ürün teslimatlarının sadece ürün sahiplerince yapılabileceği duyuruldu.

Randevuların TMO’nun İnternet sitesinin yanı sıra TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve TMO Manisa Ajans Amirliği’nden alınabileceği de kaydedildi. Üreticilerden, anlaşmalı bankalardan alınacak banka hesap numaraları veya IBAN numarasıyla alım noktalarına gelmeleri istendi. Ödemelerin anlaşmalı bakalar tarafından yapılacağı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada kilogram başına kuru üzüm alım fiyatları ise şöyle: "10 numara üzüm 13 lira, 9 numara üzüm 12,5 lira, 8 numara üzüm 12 lira ve 7 numara üzüm 11,5 lira."

TMO’nun alım merkezlerinde ürün tesliminde bulunacak üreticilerin korona virüs önlemleri kapsamında kurallara uymaları istendi.

Üretici Mehmet Altıntaş, "Fiyatlar erken açıklandığı için üretici tüccara ezilmekten kurtuldu. Fiyatlar gayet güzel. Devletten Allah razı olsun." derken, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "TMO, Alaşehir’de Killik Mahallesinde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Ödemeler 10 gün içinde üreticinin hesabına yatırılacak. Pandemi döneminde sıkışan üreticilerimize verilen destekten dolayı devletimize teşekkür ederiz. Fiyatlar uygun, üreticiler memnun" dedi.

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