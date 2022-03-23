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Üzümde kalitenin artırılması için toplandılar

Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün ihracatını artırma yolları Alaşehir Ticaret Borsasının ev sahipliğinde yapılan toplantıyla değerlendirildi. Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlayan çekirdeksiz Sultaniye üzüm sezonunun başlamadan yapılan toplantıda rekabet gücünün artırılması ve daha fazla ihracat yapılmasının yolları arandı.

Ekonomi 23.03.2022, 10:16
Üzümde kalitenin artırılması için toplandılar

Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün ihracatını artırma yolları Alaşehir Ticaret Borsasının ev sahipliğinde yapılan toplantıyla değerlendirildi. Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlayan çekirdeksiz Sultaniye üzüm sezonunun başlamadan yapılan toplantıda rekabet gücünün artırılması ve daha fazla ihracat yapılmasının yolları arandı.

Alaşehir Ticaret Borsası tarafından dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün ihracatının artırılması için yapılabilecek çalışmalarla ilgili çalıştay gerçekleştirildi. Alaşehir Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Özgür, Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve teknik ekipler katıldı.

Ticaret Borsası’nda yapılan toplantıda yaş ve kuru üzümün dünya pazarındaki payını artırmak ve karşılaşılabilecek sorunların belirlenerek çözüm yollarının neler olabileceği değerlendirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Yeni bir sezon başlıyor. Sektörün temsilcileriyle birlikteyiz. Sultaniye üzümü ülkemizin stratejik bir ürünü. Bağların uyanmaya başladığı bir dönemde bu toplantının yapılmasını uygun bulduk. Nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi kamu ve özel sektör işbirliğinin önemli olduğunu, üreticisinden ihracatçısına en doğru yolu izleyebilmek için bu tür toplantılar çok yararlı oluyor" dedi.

Alaşehir Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda kontrollü ilaçlama, yeni teknolojilerin kullanarak üretim kalitesi ve miktarını artırma, meteorolojik istasyonların artırılması, bilinçli ilaçlama yapılarak, hem israfın hem de gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi için çalışmaların yapılmasına, dünya pazarlarında rekabetin arttığı ve üzümde kalitenin artırılarak, Türk ihracatçısının rekabet gücünün artırılması, bu nedenle dünya çapında tüketicinin isteklerine göre ürün yetiştirilmesi için çalışılması kararı alındı.

"Rekabette öne geçmek için çalışıyoruz"

Toplantıya katılan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Özgür, "Çekirdeksiz üzümümüz ana ihracat ürünlerimizden bir tanesi. Türkiye bunun hem yaşını, hem de kurusunu dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediyor. Ürünümüz dünyada tek değil. Dünyanın farklı yerlerinde bizim rekabet içerisinde olduğumuz ülkeler var. Biz en iyi kalitede ürün yetiştirerek, ürünümüze katma değer kazandırmamız gerekiyor. Bunun içinde sezon başlamadan üzümün kalitesini nasıl yükseltebileceğimize dair toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıyoruz. Alıcıların daha kaliteli, daha temiz ürün talepleri var. Bizde kaliteli ürün yetiştirerek, rekabette öne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Amacımız pazar payımızı artırmak"

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ise, "Dünyaca ünlü olan çekirdeksiz Sultaniye üzümümüzün pazar payı yıldan yıla azalmaktadır. Danışmanlarımızla kış aylarında, hasat öncesi ve hasat sonrası dönemlerde üreticilerimize bilgiler ve eğitimler veriyoruz. Amacımız üzümümüzü daha kaliteli yetiştirerek, pazar payımızı artırmaktır" dedi.

"Dünyanın en değerli meyvesi

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür de şunları söyledi: "Dünyaca ünlü Alaşehir çekirdeksiz Sultaniye yaş ve kur üzümünün bugün bir çalıştayını yaptık. Toplantımıza Ege Yaş Meyve Sebze, Kuru Meyve Mamulleri ihracatçılar Birlikleri, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alaşehir Ziraat Odası, Alaşehir Ziraat Odası gibi kamu ve özel sektörler katıldı. Yaş ve kuru üzümün geleceği hakkında yaptığımız toplantıda, üreticimize, çiftçimize, ihracatçımıza ve ülkemize katma değerli bir ürün yetiştirebilmek için toplantı yaptık. Sultaniye kuru üzümümüz Menemen’den Denizli ilinin Çal ilçesine kadar Gediz Havzasında yetişen dünyanın en değerli meyvesidir. Ülkemizin de çok iyi bir döviz kaynağıdır. Sağlıklı ve iyi bir besindir. Herkesin yemesini tavsiye ediyoruz. Herkesin sağlıklı bir ürün yiyebilmesi için çalışıyoruz."

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