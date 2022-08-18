Üzüm üreticisi fiyat konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor

Manisalı üzüm üreticileri cumartesi günü Manisa’ya gelerek üzüm taban fiyatını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyat açıklayacağından emin. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Bizde bir söz vardır ‘Ağanın eli tutulmaz’ diye biz de Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a fiyat konusunda üreticimizi mağdur ettirmeyecek bir fiyat açıklayacağı konusunda güveniyoruz” dedi.

Manisa’da 20 Ağustos Cumartesi günü toplu açılış töreni gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzüm üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği taban fiyatını da açıklayacak olması üzüm üreticilerini umutlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklayacağı konusunda hemfikir olan üreticiler cumartesi gününü sabırsızlıkla bekliyor.

"Fiyatı tamamen Cumhurbaşkanımıza bıraktık"

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa ziyareti öncesi Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde üzüm bağındaki hasat çalışmalarını ve üzüm serim işlemlerini yerinde inceledi. İlk kez bir Cumhurbaşkanının Manisa’ya gelerek üzüm taban fiyatı açıklayacak olmasının önemli olduğunu vurgulayan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ Manisa’nın Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzümün yüzde 85’ini karşıladığını ve bağlarda bütün bir yılın emeğinin hasadının devam ettiğini söyledi. Altındağ, “Üzüm deyince Manisa akla gelir. Manisa üzümün yüzde 85’ini üretiyor. Bizim için çok stratejik bir ürün. Manisa’da çiftçilik yapan her aile üzüm bağıyla uğraşır. Bir yıllık bir emeğin karşılığı. Bir yıldan bu yana ülkemizde ve dünyanın yaşadığı gelişmelerden olaylardan dolayı girdi maliyetlerimiz yüzde 150 ile yüzde 300-400 arasında bir oranda değişti. Bu da üreticimizi zor duruma düşürdü. Kolay değil bu fiyatlarla bu ürünü elde etmek. Çiftçilik üstü açık bir fabrika. Kolay değil, soğuğu, karı, donu, yağmuru, hastalığı bugüne kadar geldik. Bu girdi maliyetlerinin altında kalmamak üzere çiftçimizin evine ekmek götürebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa Manisa’ya üzüm fiyatı açıklaması mitingine gelecek. Cumhurbaşkanımız bu çiftçilerin emeğine, girdi maliyetlerini ve enflasyonu göz önünde bulundurarak üzüm taban fiyatını en iyi şekilde açıklayacağından ümitliyiz. Bu arada geçtiğimiz günlerde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay başta olmak üzere ofis müdürlerimizle yaptığımız görüşmelerde bunları hep dile getirdik. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve açıklanacak fiyatların bunun altında olmaması gerektiğini ve şu anda biz fiyat belirlemediğimizi ve fiyatı tamamen Cumhurbaşkanımıza bıraktığımızı belirttik. Sağ olsun bu sene vekillerimiz bu sene bunun üzerine düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Manisa’ya üzüm açıklamaya gelmesinden oldukça ümitliyiz. Sadece fiyat değil. Burada TMO’ya da büyük görev düşüyor. Bununla ilgili de bir çalışma yaptık. TMO’nun alım yerlerini çoğaltması ve alım sırasında çiftçimize zorluk çıkarılmaması için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşın hakkı neyse onun verilmesi ve hızlı bir şekilde alım olması için çalışmalar yaptık. Bu da önemli. Fiyat açıklamışsın almamışsın bir önemi yok. Ofisin hızlı bir şekilde çalışması lazım” dedi.

“Ağanın eli tutulmaz”

Geçen seneye göre verim ve rekoltede çok olmasa da biraz artış olabileceğini kaydeden Altındağ, “Bu sene don olayı olmadı, dolu da az bir kayıp yaşadık ama rekoltenin çok da afaki bir artış olacağını düşünmüyoruz. Bu miting artık bir üzüm mitingi oldu. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan biz de bir söz vardı ‘Ağanın eli tutulmaz’ derler. Biz de Cumhurbaşkanımızın eli tutulmaz, diyerek vicdanına bırakıyoruz ve çiftçimizi mağdur etmeyecek bir fiyat bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ümidimiz de beklentimiz de çok”

Manisa’daki organik üzüm üreticilerinden biri olan Hilmi Cihan Yeltepe, “Bu sene beklentimiz enflasyon farkı kadar Cumhurbaşkanımızın iyi bir fiyat vermesi. Buraya gelerek açıklayacak olmasından dolayı ümidimiz de beklentimiz de çok. Çiftçi enflasyon karşısında ezilmesin. Ona göre bir fiyat verirse çok mutlu olacağız. Sezon güzel gidiyor. Havalar sıcak, üzümü sermeye müsait Allah yağmur da vermezse tertemiz kaldıracağız üzümümüzü. Bu sene iyi bir sene olacağını umuyoruz” dedi.