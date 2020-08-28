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Üzüm ihracatında hedef kuruda 500, tazede 180 milyon dolar

Egeli üzüm üreticileri ve ihracatçıları Türkiye’deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün de yüzde 20’sini karşılayan Manisa’da bir araya geldi.

Ekonomi 28.08.2020, 15:22
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Üzüm ihracatında hedef kuruda 500, tazede 180 milyon dolar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Giresun’dan, Manisa Ticaret Borsası’nın 'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nde 2020-2021 sezon açılış törenine telekonferans bağlantısıyla katıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da törende yer aldı.

Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı. En az 50 bin ton ürün alınması öngörülürken, 2020-2021 kuru üzüm rekoltesinin ise 271 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Alımlar 7 Eylül’den itibaren başlayacak.

Celep: Biz piyasa yapıcı, piyasayı domine eden bir ülkeyiz

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, geçen yıl kuru üzümde ton başına 2 bin 50 dolar civarında ihracat gerçekleştirildiğini, bu sene iklim koşullarından dolayı rekoltenin 270 bin tonlarda olduğunu söyledi.

“Şu an üreticilerimizin bağlardan kestikleri üzümlerdeki şeker oranı istediğimiz değerlerin ciddi anlamında altında. Dolayısıyla bizim bunu tabandan anlatmamız lazım. İhracatımız bir önceki sezona göre 4-5 bin ton eksik olmasına rağmen 505 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdık. Biz piyasa yapıcı, piyasayı domine eden bir ülkeyiz. Meslektaşlarımızla fazla panik yapmadan istikrarlı bir şekilde piyasaya koşullarına uyarak ürünlerimizi pazarlayacağız. Üreticimiz üzümüne sahip çıkıp değerlendirmek zorunda. Bu bizim için kötü bir rakam değil, kabul edilebilir bir seviye. Çünkü ABD gibi önemli bir kuru üzüm üreticisi ton başına 2 bin 200 dolar seviyelerinin altında ürününü satmıyorsa biz de Türk Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümü'nü 2 doların üzerinde taşımak için gayret edeceğiz.”

Kuru üzümde dünya liderliğine devam: “500 milyon doların üzerine çıkacağız”

Celep, “Bu gayreti adım adım, güçbirliği içinde, beraber istişare ederek sağlayacağız. Hem ülke ekonomisine katkı sunacağız hem de üreticimiz güçlenecek. Güçlenen üretici de ekonomiye destek verecek. Bu sayede kuru meyve ürün grubunun lokomotifi kuru üzümde söz sahibi olma pozisyonumuzu, dünya liderliğini devam ettireceğiz. Son iki sezondur Türk kuru üzümü yarım milyar dolar barajını geçerek tarihi seviyeleri görüyor. Geçen yıldan elimizde belli bir miktarda stok ürünümüz olduğu için bu seneki 271 bin tonu da eklediğimizde yine 500 milyon dolar rakamının üzerine çıkacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim.” dedi.

Uçak: Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti, gönlümüz yüreğimiz Giresun’da

Giresun’da yaşanan sel felaketinde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak şöyle devam etti:

“Devletimiz afetin yaralarının sarılması için bütün imkanlarını seferber etti. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez sel bölgesinde halkı ziyaret ediyor, ekiplerimizle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, 112, DSİ, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay, AKUT ve İHH personelinden oluşan ekiplerimizin müdahale çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Sayın Bakanlarımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönlümüz yüreğimiz orada.”

Yaş üzüm ihracatı hızlı başladı: Hedef 180 milyon dolar

Uçak, Bakan Pakdemirli’nin Giresun’dan açılış törenine telekonferansla bağlanıp müjdeyi üreticilere verdiğini sözlerine ekledi.

“Hem üreticimiz hem ihracatçımız açıklanan rakamdan son derece memnun oldu. Yeni dönem alın teri döken üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. 672 milyon dolar olan toplam üzüm ihracatı, tarımsal ihracatın yüzde 4’ünü karşılıyor. 2019’da 59 ülkeye 150 milyon dolar değerinde taze üzüm gönderdik. Bu sezon da 8 Ağustos'ta başladığımız ihracatımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Yaş üzüm ihracatçıları olarak 2020’de 180 milyon dolar hedef belirledik. Dünyanın en kaliteli üzümü bu topraklarda yetişiyor. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alacağını ümit ediyorum.”

Yüzde 90’ı ihraç ediliyor

Manisa ve çevresinde kayıtlı 50 bin üretici, 1 milyon dekar bağda üzüm üretiyor. Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70'ini karşılayan Manisa'da yıllık 2,5-3 milyon ton arasında üzüm yetiştiriliyor ve bunun yüzde 90'ı ihraç ediliyor.

Manisa'da üretilen üzümün yarısı kurutmalık, yüzde 40'ı yaş, yüzde 10'u ise şıralık ve şaraplık olarak değerlendiriliyor.
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