Üzücü bir kayıp!

Avrupa ve ABD borsalarının pozitif olduğu dünün dikkat çeken bir diğer unsuru da Altın ons fiyatının 1800 dolara yaklaşması oldu. USDTRY'nin de 8.18e çıkmasıyla altının gram fiyatı 470 TL yi aştı. 19 Şubat'ta 397 TL ye kadar inmiş olan altın gramındaki son 2 aylık getiri % 18 ile bir yıllık mevduat faizine eşitlendi.

Dün akşam üzerinden beri Türkiye finansal piyasalarında gündem, Thodex kripto para platformu sahibi Faruk Fatih Özer’in siteyi kapatıp basında yer alan bilgilere göre hesap sahiplerinin toplamda 500 milyon ile 2 milyar dolar arasında parası ile yurtdışına –büyük olasılık Tayland’a- kaçması oluşturuyor. Türkiye’de bugün binlerce yatırımcının büyük kaybı var. SPK ve BDDK düzenlemelerinin olmadığı bu alanda yatırımcıların bu üzücü kaybının telafisi nasıl olacak, izleyeceğiz.

Bugünün gündeminde; 14:00’de son TCMB Toplantısının açıklanacak özeti ve 14:45’de Avrupa MB Toplantısı Sonrasında 15:30’da ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları öne çıkacak.

Dün akşam Türkiye’nin F35 programından çıkarıldığı ABD tarafından resmen duyurulurken 24 Nisan Cumartesi günü başkan Biden’in “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağına ilişkin basındaki açıklamalar dikkat çekiyor. Bu sabah itibariyle USDTRY akşam kapanışına göre % 1 yukarı çıkmış durumda.