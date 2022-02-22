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Uzmanlar sitelerde artan aidat sorununa ilişkin konuştu

Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerine şok etkisi yaşattı. Personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerindeki artış gerekçe gösterilse de, artış oranını yüksek bulan vatandaşlar itiraz yolu arıyor. Tesis Yöneticileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Yahya Sağır, “Site genel kurullarına katılarak yüksek aidatlara itiraz edilebilir” dedi.

Ekonomi 22.02.2022, 09:43
Uzmanlar sitelerde artan aidat sorununa ilişkin konuştu

Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerine şok etkisi yaşattı. Personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerindeki artış gerekçe gösterilse de, artış oranını yüksek bulan vatandaşlar itiraz yolu arıyor. Tesis Yöneticileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Yahya Sağır, “Site genel kurullarına katılarak yüksek aidatlara itiraz edilebilir” dedi.

Megakent İstanbul’da aidatlar son dönemde kirayla yarışır hale geldi, birçok ilçede yüzde 70’lere varan oranlarda aidat artışı yaşandı. Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlara site sakinleri itiraz yolu arıyor. Uzmanlar, site genel kurullarına katılarak yüksek aidatlara itiraz edilebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

“Vatandaşların zam oranına bakmaları ve bu oran doğrultusunda da itirazlarını yapmaları gerekiyor”

Tesis Yöneticileri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Yahya Sağır site aidat sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağır, ”Enflasyon oranında gelen zamlardan dolayı kalemlerde yükselme olduğu için otomatikman aidatlarda da yükselme bu sebepten dolayı var. Vatandaşlar gider kalemlerini incelemeleri gerekiyor. Kaç oranında zam geldiğinde oranına bakmaları ve bu oran doğrultusunda da itirazlarını da yapmaları gerekiyor. Aidatın itirazı mevcut site genel kurula katılan kat maliklerimizin eğer işletme bütçesindeki giderlere gider kalemlerine itirazı var ise önce site yönetimini hangi gider kaleminde itirazın olduğunu bir dilekçeyle bildirmesi gerekiyor. Genel kurula katılanlar sulh hukuk mahkemelerinden 30 gün içerisinde itirazda bulunabilirler. Pandemiden dolayı genel kurula katılmayan kat maliklerimiz de var tabii ki, bunlar da ellerine tebligat ulaştıktan sonra genel kurul tutanağının tebliğ edildikten sonra 6 ay içerisinde ilgili sulh hukuk mahkemelerine itirazda bulunabilirler.” dedi.

“Site yönetiminden ilgili dairenin geçmiş dönemle ilgili borcunun olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor”

Sağır, devamında “Aidat oranlarının ve geçmişten gelen borçlarla ilgili de kat maliklerimizin, site sakinlerinin bilmesi gereken hususlar var. Bunlardan en önemlisi mevcuttaki bağımsız bölümünü satın alırken almadan önce site yönetimine mutlaka uğramaları gerekiyor. Site yönetiminden ilgili dairenin geçmiş dönemle ilgili borcunun olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Eğer var ise yani satıcıdan bu borcun kapatılması gerektiğini söylemeleri kendi aralarında anlaşmaya bağlı. Sonrasında da ilgili site yönetiminden borcu olup olmadığının belgesini almaları gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. Kendi aralarında da bununla ilgili de sözleşme yapabilirler. Sözleşmede geçmişle ilgili yani satıcının gayrimenkule sahip olduğu dönemle ilgili olan çıkabilecek ileriki borçlardan alıcının sorumlu olmayacağıyla ilgili de bir sözleşme yapabilirler. Bu sözleşme alıcının elini güçlendirir. Geçmişle ilgili borçlardan sorumluluk, bir nebze de olsa, açılacak olan davalarda hakimin kararına kalmış olur.” ifadelerini kullandı.

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