Uzmanından Uludağ’ı cazibe merkezi yapmanın tavsiyeleri

Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “Yurt dışına giden tatilciyi kendi ülkemizde tutmak için şartları avantajlı hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ’da aralık ayında başlayan sezon tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki hafta yarıyıl tatiline girilmesi ile birlikte otellerde doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Kar kalınlığı ise 65 santimetre olarak ölçülürken, termometrelere hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak yansıdı.

Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta da yurt dışına giden tatilcileri Türkiye’de tutmak için herkese görev düştüğünün altını çizerek, “Türkiye’de Uludağ ve Kars Sarıkamış en erken kar yağıp en geç kalkan yerlerin başında geliyor. Gönül ister ki suni karlandırma desteği ile sezon daha uzasın ve misafirlerimizi daha fazla ağırlamış olalım. Son 2 yıldır pandemi var. Biz bu dezavantajlı durumu, avantaja çevirmeyi düşünüyoruz. Yarıyıl tatilinde de beklentimiz bu yöndedir. Ekonomik şartlardaki olumsuzlukları saklayamayız. Yurt dışına giden tatilcimiz var. Biz onları kendi ülkemizde tutmak için şartları avantajlı hale getirmemiz gerekiyor. Burada işletmecileri, eğitmenlere büyük görevler düşüyor. Bizler Uludağ’daki rakamları biraz daha geri çekeceğiz. Gelen tatilciye bir kişi gözü ile değil, aile gözü ile bakmak gerekiyor. Onların alacağı kayak kiralama, konaklama, esnaftan alışveriş yapacak. Bunların hepsini düşünürsek, gelir anlamında da ülkemiz ve Bursa’mız da kalkınmış olacak. Kendi insanımızı ülkemizde tatil yaptırmış olacağız” dedi.

Tatilcilerin eskisi gibi yurt dışına gitmediğini de anlatan Usta, “Eskiden Bulgaristan’a, Avusturya’ya kayak yapmaya gidiyorlardı. Şimdi kendi ülkemizdeki dağları tercih ediyorlar. Biz bunu daha da avantajlı hale getirmeye çalışacağız. Burada bizlere, yerel yönetimlere, işletmecilere herkese göreve düşüyor” diye konuştu.