banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Uzmanından “TL” öngörüsü

Ekonomi doktoru ve Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, 2021 yılının en çok kazanç sağlayan yatırım aracının yüzde 80 ile dolar olduğunu, 2022 yılında ise en çok kazanç getirecek yatırım aracının “kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları” olacağını iddia etti.

Ekonomi 04.01.2022, 14:47 04.01.2022, 15:21
Uzmanından “TL” öngörüsü

Ekonomi doktoru ve Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, 2021 yılının en çok kazanç sağlayan yatırım aracının yüzde 80 ile dolar olduğunu, 2022 yılında ise en çok kazanç getirecek yatırım aracının “kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları” olacağını iddia etti.

Enflasyon, kur artışı ve altın fiyatları, 2021 yılında dalgalı bir dönem geçirdi. Tüm bu dalgalanmalara rağmen dolar yüzde 80, altın yüzde 76 ve euro da yüzde 67 oranında yatırımcısına kazanç sağladı. Durum böyle olurken, yeni ekonomi modeli kapsamında yapılan hamleler Türk Lirasının değer kazanmasına yol açtı. Başkan Salih Özman da alınan ekonomik önlemler ve teşvikler ile birlikte yeni yılda en çok gelir getirecek yatırım aracının ’TL olacağını’ iddia ederek, açıklamalarda bulundu.

“2021’de en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 80 ile dolar oldu”

Yeni yılda hiçbir şeyin 2021 yılı gibi olmayacağının altını çizen Salih Özman, “Bütün yatırım araçları 2021 yılında çok dalgalı bir seyir izledi. 2021 yılında en çok getiri sağlayan yatırım aracı dolar oldu. Dolar, 2021’de yatırımcısına yüzde 80 kazanç sağladı. Altın 2021’de yüzde 76 seviyesinde kazanç sağlarken, euro da yatırımcısına yüzde 67 kazandırdı. Yılsonunda altının gramı bin TL’den 700’lü seviyelere, dolar da 20 TL’den 13 TL seviyelerine gerileyince kazanç oranları da değişti. Merkez Bankası’nın müdahalesi olmasaydı, bu yatırım araçları 2021 yılında yüzde 100’ün üzerinde bir gelir getirecekti. Tüm bunlara rağmen yatırım araçlarından elde edilen getiriler de son derece karlı oldu. Öte yandan altın yatırımcısına yüzde 76 kazanç sağlarken, 2021 yılında ONS bazında dünyada yüzde 4 değer kaybetti. 2021 yılı başına 1905 dolar seviyesinde başlayan ONS altın, yılın sonunda 1800 dolara düştü” dedi.

“2022’de elinde döviz olanlar 2021’de olduğu gibi çok para kazanamayacaklar”

2022’nin kesinlikle ‘döviz yılı’ olmayacağını vurgulayan Özman, “2022 yılında dünyada altının ONS fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Yeni yılda da altının güvenli bir yatırım aracı olacağı kanaatindeyim. İsteyenler uzun vadeli olarak altına yatırım yapabilir. 2022 yılında döviz kurlarında yukarı anlamda bir hareketin olmasını beklemiyorum. Yılın ilk çeyreğinde döviz kurlarında yükselme olmayacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarına olan alaka önümüzdeki süreç için çok önemli olacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ilgi görmeye devam ederse, iç ve dış kaynaklı bir olumsuzluk olmazsa döviz kurlarında yükseliş olacağını düşünmüyorum. Geçen sene herkes döviz alıp, kar etmeye çalışıyordu. 2022’de elinde döviz olanlar 2021’de olduğu gibi çok para kazanamayacaklar. İhracata dayalı yeni ekonomik model de yaz aylarına doğru meyvelerini vermeye başlarsa bir döviz bolluğu oluşacak, döviz kurları o yüzden fazla artış göstermeyecek. Bu altına da yansıyacaktır ama ONS altın düşmeyeceği için altını pek etkilemeyecek. 2022’de dövizde bir artış olmayacak, altında ONS’a bağlı belirli bir yükseliş olabilir. Bence yeni yılın ilk yarısında en önemli getiriyi Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları getirecektir. 2022’nin 2. 6 ayı için ise ekonomik göstergelere bakmak lazım. 2022 yılı döviz yılı olmayacak” diye konuştu.

Bugün itibarıyla gram altın 773 TL, dolar 13,30 TL ve euro da 15,08 olarak işlem gördü.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8