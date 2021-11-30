banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı

Uzmanından "lodosun yol açtığı havadaki basınç, migren ataklarını tetikledi" değerlendirmesi

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Polat:- "Türkiye'de yaklaşık 13 milyon migren hastası var. Şu an ülkemizi etkisi altına alan şiddetli lodosun yol açtığı havadaki basınç, migren ataklarını tetikledi. Hava koşullarını değiştiremeyiz, ancak migreni tedaviyle durdurabiliriz"

Ekonomi 30.11.2021, 17:06
Uzmanından

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Polat, bu yıl içinde yayınlanan migren raporuna göre, Türkiye'de yaklaşık 13 milyon migren hastası olduğunu belirterek, "Şu an ülkemizi etkisi altına alan şiddetli lodosun yol açtığı havadaki basınç, migren ataklarını tetikledi. Hava koşullarını değiştiremeyiz, ancak migreni tedaviyle durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Polat, her 5 kadından 1'inde ve her 10 erkekten 1'inde migrene rastlandığını aktardı.

Migreni olanların en doğru tanı ve tedavi için vakit kaybetmeden nöroloji, baş ağrısı ve ağrı uzmanları olan merkezlere başvurması gerektiğini belirten Polat, "Arkadaş tavsiyesiyle duyduğunuz ilaçları kullanmayın ve tedavi yöntemlerini hekime danışmadan kendinize uygulamayın. Bu yıl içinde yayınlanan migren raporuna göre Türkiye'de yaklaşık 13 milyon migren hastası var. Şu an ülkemizi etkisi altına alan şiddetli lodosun yol açtığı havadaki basınç, migren ataklarını tetikledi. Hava koşullarını değiştiremeyiz, ancak migreni tedaviyle durdurabiliriz. Bir sonraki lodosa hazırlıksız yakalanmamak için nörolojinin imkanlarını göz ardı etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Migrende tedavi öncellikle kişinin yaşam biçimi ile başlıyor"

Dr. Öğr. Üyesi Polat, migrende tedavinin öncellikle kişinin yaşam biçimi ile başladığını vurguladı.

Migreni kontrol altına alabilmek için temel faktörler olarak yeme, içme, uyku, stres düzeyinin sayılabileceğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Daha sonra ilaçlar ve ilaç dışı yöntemlere başvurulur. Son 6 ay içinde ülkemizde yeni tedavi yöntemleri de kullanılıyor. Bunlardan biri de aylık yapılan ve 2 çeşidi bulunan migren iğneleri. Daha önce ülkemizde migrene yönelik hazırlanmış ilaçlar yoktu. Teknolojinin gelişmesiyle tedavi yöntemlerinin de çeşitliliği arttı. Kanda CGRP dediğimiz ağrı ile ilgili bir madde var. Migrende özellikle bu madde aktif hale geliyor ve kanda artıyor.

Bu aylık yapılan iğneler kanda bu maddeyi bağlayarak migren atak sıklığını şiddetini ve süresini düşürüyor. Sadece ayda bir kez uygulanıyorlar. Hayatı tehdit edecek ciddi bir yan etkileri yok. Dünyada 4 ila 5 yıla yakın süredir kullanılıyor. Bu araştırmaların temeli yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor. Çok fazla ilaç kullanan ve kronik hastalığı bulunan bireylerde çok tercih etmiyoruz. Kesinlikle bir hekim kontrolü ve takibi olmaksızın hiçbir ilaç ve tedaviye başvurulmamalı. Çünkü bu ilaç ve iğnelerin dozları var. Dozlarını yanlış uygulayabilirler."

#Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Polat
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7