Uzlaşmaya varılacak ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ bugün toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bugün toplanacak olan üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, asgari ücret miktarının belirlenmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanacak. Bugün üçüncü toplantısını yapacak olan komisyonda, yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarı hakkında uzlaşmaya varılması bekleniyor. Komisyon hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti’nin Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, bu hafta yapılacak görüşmelerde asgari ücretin belirleneceğini belirterek, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız” sözlerini kaydetmişti.

Komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık, ikinci toplantı ise 14 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılmıştı.