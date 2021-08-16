Uzaktan çalışma ev harcamalarını aylık 619 lira artırdı

Koronavirüs salgını iş hayatındaki çalışma şekillerinde değişimlere neden oldu. Bu değişim evden çalışanlar için de ev masraflarının artmasına yol açtı. Yapılan araştırmaya uzaktan çalışma ev harcamalarının aylık ortalama 619 lira arttığını gösterdi.

Şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süreci boyunca çalışanlarına destek verdiğini belirtirken, çalışanlar bu süreçte ev masraflarının 619 TL arttığını belirtiyor. Türkiye’de faaliyet gösteren alışveriş platformu yeni normalleşme sürecinin iş dünyasına yansımaları ile ilgili araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre; yeni süreçle beraber her 4 iş yerinden 3’ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor. Her 5 kişiden 3’ü işlerini iş yerlerinden yürütmeye devam ederken, her 5 kişiden 2’si ise Covid-19’un 2 yıl daha devam edeceğini öngörüyor.

Avansas’ın yaptığı ‘Covid-19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni’ araştırmasına 81 ilden toplam 2 bin 500’ü aşkın kişi katıldı. Araştırma, uzaktan çalışma sistemine geçişten bugüne kadar geçen süreçte; Covid-19 pandemisi ve sonrasında hem çalışanların hem de işverenlerin iş yerlerinde alınması planlanan önlemlerle ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

Uzaktan çalışma ev harcamalarını 619 TL artırdı

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66’sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50’sinin henüz karar vermediği belirtildi.

Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında aylık ortalama artış tutarı 619 TL olurken, şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süresi boyunca çalışanlarına destek verdi. Şirketlerin destek sağladığı alanlar ise başlıca şunlar oldu; hijyen kiti (kolonya, maske, dezenfektan), yemek masrafları, fatura desteği (elektrik, internet), kırtasiye ürünleri. Şirketler, uzaktan çalışma sisteminin devam ettiği sürece çalışanlarına destekte bulunmayı sürdüreceklerini aktardı.