UYMSİB’nin 2023 ihracat hedefi 175 milyon dolar

Tarım sektörünün üretiminde ithal girdi oranının çok düşük olmasına karşın girdi maliyetlerindeki artışın müstahsil açısından sıkıntılara sebep olduğunu söyleyen UYMSİB yetkilisi, “Ülkemizin 2022 yılında yaş meyve ve sebze ürünü ihracatı 3 milyar dolara ulaşmıştır. Bu göz ardı edilemeyecek bir performanstır. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılı ihracat hedefi de 175 milyon dolar düzeyindedir” şeklinde konuştu.

Tarımda uzun vadeli politikalar, üretimde havza bazlı destekler ve pazarın dinamiklerine göre şekillendirilmiş doğru çeşitlerle ihracatta ivme yakalanabileceğini belirtilirken, pandeminin gıdaya olan talebi arttırdığını ve bu artan talepten Türkiye’nin de payını alarak ihracatını arttırdığına dikkat çekildi.

2020 Ocak’ta başlatılan Bursa Siyahı İncirinin bilinirliğinin çeşitli coğrafyalarda arttırılması Ur-Ge Projesinde faaliyetler yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken yetkili, “En son proje doğrultusunda 12-15 Eylül 2022 tarihlerinde 9 Türk küme firması ve 6 farklı ülkeden 10 yabancı firmanın katılımları ile alım heyeti faaliyeti gerçekleştirildi. Kanada pazarında, sektörün dijital ve offline alanlarda daha etkin ve geniş tanıtımı için Bursa Siyah İnciri ve Ayva hedef ürün grupları ile UYMSİB’in Kanada’ya Yönelik Turquality Projesi başvurusu, Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılı itibarıyla 4 yıllık onaylandı. Marmara Bölgesinde çeşitli illerdeki üreticilerle kalıntısız tarımsal üretim konusunda eğitim programları ve bu çerçevede da sirke sineği tuzakları dağıtımı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl UYMSİB ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Tarım Peyzaj A.Ş. işbirliğinde, Yaş Meyve Sebze Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Heyet çerçevesinde Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek’ten gelen alıcı firmalar, ikili iş görüşmeleri için Birlik üyeleriyle buluştu. Yine 2022 yılında Antalya’da düzenlenen INTERFRESH Eurasia Fuarı’nda önemli görüşmeler gerçekleştirildi. UYMSİB olarak bilgilendirme toplantıları, ihracatın arttırılması amacıyla sektör temsilcilerinin bir araya geldiği değerlendirme toplantıları, sektör paydaşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları, sektörel seminer, toplantılar, ticaret heyetleri, paneller gibi etkinliklerin organize edilmesine dair çalışmalar yapılmaktadır. 2023 yılında da sektör ihracatının arttırılması için çalışmalarımız devam edecektir”