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Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Tam kapanmanın Ramazan Bayramını da kapsaması sebebiyle Et ve Süt Kurumunun önünde bugün de yoğunluk oluştu. Eve kapanan halk et ve süt için Et ve Süt kurumu önünde 300 metreyi bulan kuyruklar oluşturdu. Piyasaya göre daha hesaplı kıyma, kavurma kuşbaşı gibi et mamulleri ile süt ve süt mamulleri almak isteyen İstanbullular sabah saat 9'da kurumun önünde kuyruk oluşturuyor. Kapanışa kadar kuyruklar yeni eklentilerle gün boyu sürüyor. Bir kişinin bir kilo kıyma alabilmesi için kuyrukta geçirdiği bekleme süresi en az bir saat. Et kurumu içeri 4'er kisilik guruplar halinde müşteri kabul ettiği için günün her saati sıra bekleyen müşteri sayısı hiç bir zaman 100-150 kişinin altında değil.

Ekonomi 10.05.2021, 15:09 10.05.2021, 15:16
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Görüntüler istanbul Beylikdüzü'de bulunan Et ve Süt kurumu önünden. Ucuz et alabilmek için sıraya giren vatandaşlar ilginç görüntülere sahne oldu. 

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