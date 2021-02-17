Üst yargının engellemeye çalıştığı şehir hastaneleri hayat kurtarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘14 yıllık hayalim’ dediği şehir hastaneleri salgın döneminde çok kritik bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son teknolojik ekipmanlar ve yatak kapasitesiyle ön plana çıkan şehir hastaneleri için “İsraf dedikleri hastaneler 10 binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu” dedi.

Üst yargının yapım sürecinde bir çok kez hakkında durdurma kararı aldığı şehir hastaneleri salgınla mücadelede Türkiye’nin en önde yer almasını sağladı. Pandeminin başladığı 2020 yılında hızlandırılarak devreye sokulan hastaneler, yatak kapasitesi ve son teknolojik ekipmanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Türkiye’nin sağlık alanında yaptığı atılımlardan bahseden Erdoğan, şehir hastanelerinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan salgınla mücadelede şehir hastanelerinin çok önemli bir rol üstlendiğini ve tüm dünyaya örnek olunduğunu belirtti.

“45 günde 1008 odalı hastane kurduk”

Vatandaşları sahra hastanesi adı altında derme çatma barakalara muhtaç edilmediğini hatırlatan Erdoğan, “Derme çatma barakalara muhtaç etmedik. Şehir hastaneleri salgınla mücadelede önemli rol oynadılar. Atatürk havalimanın bünyesinde 45 günde 1008 odalı acil durum hastanesi yaptık, aynısını bir de Sancaktepe’de yaptık. Bunlarda bir de 18 ameliyathane bulunuyor” diye konuştu.

“İsraf dedikleri şehir hastaneleri onbinlerce hayat kurtardı”

Şehir hastanelerinin salgınla mücadelede tüm dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüştüğünün altını çizen Erdoğan, İsraf dedikleri hastaneler 10 binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu” dedi.

"Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim"

4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda İzmir ve Kocaeli şehir hastaneleri proje finansman töreninde konuşan Erdoğan, "Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim. Hiç de kolay bir süreç olmadı, inanmayanlar da oldu. Sonunda yoluna girdi. Şu anda Türkiye’nin farklı bölgelerinde 21 şehir hastanesi ihalesi yapıldı ya da sözleşmesi imzalandı" demişti.

16 hastane hizmete başladı

Türkiye’de 13 şehirde devreye alınan şehir hastanelerine 2021 yılında yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Şu ana kadar sadece İstanbul’da 4 olmak üzere toplamda 13 şehirde 16 hastane hizmete başladı. Bu rakamın 21’e ulaştırılması hedefleniyor.

Toplam yatak kapasitesinin yüzde 8’ini oluşturuyor

Hali hazırda hasta kabul eden şehir hastaneleri 17 bin 450 yatak kapasitesine sahip. Söz konusu hastanelerinin toplam 3 bin 77 yoğun bakım yatak kapasitesi bulunuyor. Şehir hastanelerinin toplam yatak ve yoğun bakım yatak kapasiteleri Türkiye genelindeki rakamlarla karşılaştırılıyor. Şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi Türkiye genelindeki yatak kapasitesi olan yaklaşık 237 binin yüzde 8’ine denk geliyor. Yoğun bakım yatak kapasitesi ise yine Türkiye genelinin yüzde 12,8’lik kısmını karşılıyor.

Beş şehir hastanesi daha hizmete alınacak

Bugüne kadar faaliyete geçirilen şehir hastanelerine 2021 yılında yenileri eklenerek salgınla mücadelede Türkiye’nin eli güçlenecek. Gelecek yıl Kocaeli, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kütahya’da yeni şehir hastanelerini hizmete alınması planlanıyor. Bu hastanelerinin devreye girmesiyle şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 26 bin 820’ye yükselecek.

Hasta kabul eden şehir hastaneleri

Türkiye genelinde Adana, Mersin, Yozgat, Isparta, Tekirdağ, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Konya, Elazığ, Manisa, Kayseri, Ankara illerinde şehir hastaneleri devreye alındı.