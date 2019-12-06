Üsküdar’ın çarşı geleneği Nevçarşı’da canlanıyor

Kalyon Gayrimenkul’un, Üsküdar’daki yeni itibar projesi Nevbahar Üsküdar, 4-5 Aralık tarihlerinde 19’uncusu düzenlenen Perakende Günleri’nde tanıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, her sene olduğu gibi bu sene de sektörün nabzını tuttu. Grubun ilk karma projesi olan Nevbahar Üsküdar ve projenin içinde konumlanan Nevçarşı, perakende dünyasına sunduğu “ilk”lerle, sektörün ilgi odağı oldu.

Tanıtım toplantısında konuşan Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ, İstanbul’un en özel semti Üsküdar’da yaşam, alışveriş, lezzet, kültür-sanat, eğlence ve iş hayatının, Kalyon GY güvencesi ile bir araya geldiğine dikkat çekerek: “Gayrimenkul ve müteahhitlik sektöründeki başarılarımız hız kaybetmeden devam ediyor. Boğaziçi mavisini koruların yeşili ile buluşturduğumuz Nevbahar Üsküdar içinde yer alan Nevçarşı, perakende dünyasına yenilik getirmeye hazırlanıyor. Öncelikle burada özel ve tam donanımlı bir mağaza karması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 2020 yılının Mart ayından itibaren tüketiciler ve siz değerli perakende dünyasıyla buluşmaya hazırlanıyor” dedi.

İstanbul’un merkezi Üsküdar olacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 12 dakika, Üsküdar Vapur İskelesi ve Marmaray’a sadece 3 dakika uzaklıkta konumlanan Nevbahar Üsküdar, Altunizade Metrobüs Durağı’na 10 dakika ve Harem’e 5 dakika uzaklığıyla, İstanbul’un yeni merkezleri arasında yer almaya hazırlanıyor.

Geçmişi gelecekle, alışverişi lezzetle, kültür-sanatı eğlenceyle, bugünü yarınla buluşturmayı hedefleyen proje, zengin mağaza karmasına ek olarak perakende dünyasında da yeniliklere hazırlanıyor. Öyle ki Nevçarşı, “Organize Perakende”nin Üsküdar’daki tek adresi konumunda olacak.

Kalyon Gayrimenkul’un, Üsküdar’daki yeni itibar projesi, birçok farklı konuda bölgesindeki “ilk”leri de hayata geçirecek. Bunların başında oyun ve öğrenme merkezi Cocoon var. Cocoon’da, 0-13 yaş aralığındaki çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde önemli bir deneyim yaşama fırsatı yakalayacak.

Bin araçlık kapalı otopark kapasitesi ile hizmet verecek olan Nevçarşı; 120 mağaza, açık ve kapalı alanlardaki bistro, kafe ve restoranları, son teknoloji ses ve görüntü sistemlerine sahip sinema salonlarını ağırlıyor. Birbirinden eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan alan, festival, konser, söyleşi ve özel gösterimlerle renklenerek, 2020 yılının Mart ayından itibaren tüketiciler ve perakende dünyasıyla buluşacak.