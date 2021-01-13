USDTRY analizi

Geçtiğimiz haftalarda hem TL’nin olumlu performansı hem de dolar endeksinin zayıf seyri ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta 7.24 seviyelerini test etmişti. Böylelikle 200 günlük ortalamasını kıran parite bu seviyeler ardından geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinde dolar endeksinin toplanması ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Amerika hazine tahvili faizlerinde yaşanan yükselişler ile birlikte dolar endeksindeki kazançlar korunmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz haftada da bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY paritesinde piyasalar gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar ekonomik verilerini takip edecek. 10:00’da açıklanacak olan veriler ile birlikte TL varlıklarında volatilite bir miktar artacaktır. ABD kanadında ise 16:30’da enflasyon verileri izlenecek. Gelecek olan veriler ile birlikte dolar endeksindeki hareketlilik küresel bazda artacaktır. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 7.50840 – 7.60990 – 7.74468 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.40984 – 7.30629 – 7.20880 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.