Uşak Şeker Fabrikası’nda üretim doruğa ulaştı

Türkşeker Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası, yaptığı üretimle son 16 yılın rekorunu kırdı.

Türkiye’nin ilk şeker fabrikası olan Türkşeker Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nda son 37 yılın en uzun maratonu sona erdi. 150 gün süren 2020/2021 üretim dönemi sonunda şeker üretimi son 16 yılın rekorunu kırdı. Pancardaki verimin artması üretime de yansıdı. Son 20 yılın en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak, 29 bin 84 ton şeker elde edildi. Türkşeker Uşak Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020/2021 döneminde toplam 135 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine büyük katkı sağladı.