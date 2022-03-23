Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi yarın açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen "Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yarın açılacak.

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen "Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi (UBDİT)", 24 Mart’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılacağı törenle açılıyor. Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi ile Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Uşak deri sanayicilerini büyükbaş deri işlemeye özendirerek, üretim çeşitliliği ve pazarlama kapasitelerini arttırmak hedefleniyor. Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi’nin Nihai Faydalanıcı ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın proje ortağı olarak yer aldığı UBDİT’e Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret Borsası ve Uşak Üniversitesi de ana paydaşlar olarak destek veriyor. Uşak Deri (Karma) OSB’de 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip, 35 makine ve ekipman ile büyükbaş deri işleme alanında ülkemizin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olması amaçlanan UBDİT’te günde yaklaşık 20 ton büyükbaş deri işlenecek.

Türkiye’nin en modern büyükbaş deri işleme tesislerinden biri olacak olan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi gerçekleştirilirken atık yönetimine de büyük önem verildi. UKOSB’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Uşak İl Müdürlüğü tarafından sürekli denetlenen, günlük 24 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi bulunuyor. Avrupa Birliği normlarına göre ÇED raporu olan büyükbaş deri işleme tesisinin atık suları mevcut atık su kanalına bağlanacak ve arıtma sisteminde arıtılacak.