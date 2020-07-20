Ürünlerini lisanslı depolara teslim eden çiftçilere finansman imkânı Şekerbank’ta
Şekerbank, ürününü lisanslı depolara teslim eden çiftçilerin nakit ihtiyaçları için Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatlı kampanya başlattı. Banka kampanya ile çiftçilere 9 aya varan vadeler ve yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranlarından yararlanma fırsatı sunuyor.
Kırsalda tarımsal üretimin devamlılığı için üreticilerin yanında yer almaya devam eden Şekerbank, lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri karşılığındaki Elektronik Ürün Senedi’ne (ELÜS) sahip olan çiftçilere kısa vadeli nakit ihtiyaçları için finansman sunuyor.
Banka kampanya kapsamında, ürününü lisanslı depolara teslim eden çiftçilere ürün senetlerini teminat göstererek 9 aya varan vadeler ve yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranlarıyla nakit ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sunuyor. Ürünlerini sağlıklı koşullarda depolayarak fiyat avantajından yararlanmak isteyen çiftçiler, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Şekerbank şubelerine başvuru yapabilecek.
Tuğbay Kumoğlu: “Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlıyoruz”
Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şekerbank olarak, üç nesildir yol arkadaşı olduğumuz çiftçi müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlıyor, onlara özel hizmetler sunuyoruz. Bu çerçevede Anadolu Bankacılığı misyonumuzun bir gerekliliği olarak üreticilerimizin yanında yer alıyor, yeni kampanyamızla ELÜS sahibi çiftçilerimize hızlı bir finansal çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız ile hasadını değerinde satışa sunmak isteyen çiftçilerimiz hem sağlıklı bir şekilde ürünlerini depolayacak hem de nakit ihtiyacını karşılayacak. Çiftçilerimizin üretimini artırmak için onların yanında olmaya devam edeceğiz.”
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|35
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|32
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|P
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|34
|66
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|34
|62
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|34
|61
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|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
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|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
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|36
|56
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|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
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|53
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|49
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|46
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|36
|43
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|42
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|37
|16. Brighton
|36
|37
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|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
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|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
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|56
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|56
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|54
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|53
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|51
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|49
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|42
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|42
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|41
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|39
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|37
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|36
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|33
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