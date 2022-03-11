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Ürün İhracatındaki Artış Şeker Ve Şekerli Mamullerde

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, “Hububat sektör ihracatında Şubat ayında rekor yükseliş olduğuna dikkat çekerek şubat ayında yüzde 52,7’lik artışla 970 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti” dedi.

Ekonomi 11.03.2022, 17:09
Ürün İhracatındaki Artış Şeker Ve Şekerli Mamullerde

Ürün bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren İHBİR Başkan Adayı Aydın Soyyiğit rekor ihracatın şeker ve şekerli mamullerde olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Şeker ve şekerli mamuller ihracatı yüzde 32,96 artışla 49.523 milyon dolar, pastacılık ürünleri yüzde 3,36 artışla 41,114 milyon dolar, kakaolu mamuller yüzde 29,43 artışla 36,521 milyon dolar ve değirmencilik ürünleri yüzde 134,60 artışla 28,228 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA DA İHRACATIMIZ ARTTI

İHBİR Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, Şubat ayı ihracat rakamları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Birliğimiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artışla 255.841 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 200’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Birliğimiz ülkemizin ekonomisine her ay olduğu gibi bu ay da güç katmaya devam ediyor. Yapmış olduğumuz yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla getirdiğimiz yenilikler sayesinde üyelerimiz her zorlu koşulda ihracatını rahatlıkla gerçekleştiriyor. Alım heyetlerine katılıyor. Birlik olarak oluşturduğumuz veri tabanı hizmetinden ve kartvizit arşivinden de katma değeri yüksek ürünlerini gösterme fırsatı buluyor.

İHBİR Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, “Alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı Türkiye'nin ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımına yönelik dünyaca ünlü şeflerin sunumlarıyla çeşitli workshoplar düzenleyeceğiz. Başkan Yardımcısı olarak görevimi sürdürmekte olduğum değerli birliğimize aynı yönetimle devam ederek çalışmalarımıza kaldığımız yerden yeni hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımızla devam edeceğiz”

VERİ TABANI HİZMETİ İLE ÜYELERİMİZE KOLAYLIK SAĞLIYORUZ

Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda ihracat hedeflerine ulaşabilmek adına; Birliğimiz üyelerimizin yurtdışındaki alıcılara rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu olarak 2019 yılında veritabanı platformu ile işbirliği yapıldığını kaydeden İHBİR Başkan Adayı Aydın Soyyiğit: “İlgili veri tabanı platformu aracılığı ile ihracatımızın artması, katma değerli hale gelmesi ve yeni pazarlar bulunması hedeflenmiştir. Platform sayesinde 150 milyondan fazla aktif firma bilgisi ile yeni alıcılar bularak yeni pazarlara açılmak konusunda bilgi temin edilen üyelerimize özellikle pandemi döneminde hem veri tabanı hizmeti hem de kartvizit arşivinin paylaşımı olumsuz koşullara rağmen bu platformlar sayesinde durmadan ihracat yapmaya devam ettiler.”

İHBİR’in 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini gururla ifade eden Başkan Adayı Soyyiğit, pandemi gibi hayatı durma noktasına getiren zorlu süreçlere rağmen İHBİR olarak, “5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi sağladık, Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkelere yönelik alım heyetleri organize ettik. Veri sistemimiz ile üyelerimize pandemide kolaylıklar sağladık. Üyelerimizi her zorlu koşulda desteklemeye, üretmeye ve el birliğiyle ülkemizin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.

VİP ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU YAPIYORUZ

Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye'de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, “Alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı Türkiye'nin ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımına yönelik dünyaca ünlü şeflerin sunumlarıyla çeşitli workshoplar düzenleyeceğiz. Başkan Yardımcısı olarak görevimi sürdürmekte olduğum değerli birliğimize aynı yönetimle devam ederek çalışmalarımıza kaldığımız yerden yeni hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımızla devam edeceğiz” dedi.

Soyyiğit, “İhracatımızı artırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete de önemli katkılar sağlıyor” dedi.

#İHBİR #aydın soyyiğit #kent
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