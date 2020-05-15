Üretimin hiç durmadığı Kütahya Seramik'te “kriz” lafı yasak!

Son birkaç aydır dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle ekonomik kriz hızla büyürken ülkemizin önce gelen sanayi kuruluşlarından Kütahya Seramik’ten de sektördeki ihracat rakamlarına dair ilgi çekici bir açıklama geldi.

Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral bir TV programına canlı bağlantı ile katılarak seramik sektörünün ihracat rakamlarında %40’a yakın oranda bir azalmanın söz konusu olduğunun fakat üretimlerinin hiç durmadığının altını çizdi.

TÜRKİYE SERAMİK SEKTÖRÜNDE DÜNYA’DA 3. SIRADA

Türkiye’nin seramik sektöründeki öncü grubu Kütahya Seramik YKB Erkan Güral “Türkiye’nin şu anda yarıştığı ülkeler öncelikle Avrupa’da İtalya ve İspanya. Türkiye seramik sektöründe dünyada bu iki ülkenin ardından kapasite ve bilinirlik olarak üçüncü sırada geliyor. Türk seramik sektöründeki firmalarımızın yaptığı nitelikli ürün ve teknolojik yatırımlar, bizi İtalya ve İspanya’nın da yer yer önüne çıkartıyor.” dedi.

Son yıllarda ABD ve Çin arasında yaşanan ekonomik savaş ve problemler, geçmişten gelen marka bilinirliğinin Türkiye’nin Çin ve Hindistan’daki üreticilere nazaran batıya yönelik seramik ihracatında Türkiye’ye fırsat kazandırdığının da altını çizen Güral, bu konuda yerli firmalarımızın yatırımlarına devam etmesi ve nitelikli ürün üretmeye yönelik çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

GÜRAL: “SERAMİK SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ”

Kovid-19 salgınının seramik ve porselen sektörüne olan etkisini ve sektördeki normalleşme adımlarını anlatan Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral “Sıradan ürünler üretir ve kendimizi geliştirmezsek bu konudaki gücümüzü hızlı şekilde kaybedebiliriz. Çin ve Hindistan son yıllarda büyük yatırımlar yapıyor, marka bilinirliği ve nitelik olarak bu ülkelerin önünde olsak da bu konuda çalışmada hız kesmemeliyiz.” dedi.

Kütahya Seramik olarak büyük ses getiren yeni ürünleri hem büyük hem dayanıklı olarak dünyada tek olan 120x240 ölçülü seramikler dünyada sadece Türkiye’de üretiliyor. 2014 yılından bu yana bir oda yüksekliğinde 240-260cm yüksekliklerde üretilebilen seramiklerin dünyada emsali yok. Yüksek yatırım maliyeti olan bu ürünlerde “Türk Malı” damgasının kendilerine mutluluk verdiğini belirten Güral, dünyanın her yerinde üretilen seramiklerle en iyi şekilde rekabet edebilecek güçte olduklarının altını çizdi.