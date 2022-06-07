Üretim maliyetlerindeki artışa rağmen yatırımlar devam ediyor

Dilovası’nda 25 bin metrekarelik bir tesiste üretim yapan ve art arda hamleler gerçekleştiren Ece Piknik, pandeminin ardından tüm dünyada yaşanan navlun krizi, hammadde tedariki ve enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen yatırımlarına devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin hızlı tüketim sektörünün güçlü isimlerinden Ece A.Ş. pandeminin etkileri ortadan kalkarken tüm dünyada etkisi hissedilen navlun krizi, hammadde tedarikindeki sorunlar, enerji fiyatlarındaki yükselişler ile tüm bunların girdi maliyetlerini artırmasına rağmen, yeni yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de üreticilerin üzerinde olduğu kadar marketler ve tüketiciler ile diğer paydaşlar üzerinde de baskı oluşturan üretim maliyetlerindeki yükseliş, Ece A.Ş.’nin Ar-Ge çalışmaları ve 15 milyonluk yeni yatırımını engellemedi.

Pandemi dönemine vurgu yapan Ece A.Ş. Genel Müdürü Nuri Doğan, “Pandemi döneninde hijyenik kaygıların da artmasıyla, özellikle mutfak yardımcıları kategorisinde bir büyüme ivmesi yakaladık ve talebin katlandığına tanıklık ettik. Bu talep kalıcı olsa da dünyanın birçok bölgesinde artan enerji fiyatları ve hammadde tedarikindeki sorunlar, üreticinin üzerinde önemli ölçüde baskı oluşturuyor. Buna rağmen ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz ve talepteki artış devam ederken, üretimin yerli olarak karşılanmasını önemsiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni yatırımları tüm dünyadaki olumsuzluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor. 2020’nin Nisan ayında 20 milyon liralık yatırımlar cirosunu 215 milyon liraya yükselten şirketin çalışan sayısı da aynı dönemde 50’den 500’e çıktı.

“Üreticiler, sektör paydaşları ve tüketicilerin fedakârlığıyla sıkıntılar aşılacak”

Şirket, bu yıl 15 milyon euro yatırımla kuracağı yeni bir tesisle, meyve çekirdeklerinden mangal kömürü üreterek, gezegenimizi tehdit eden küresel ısınmayla mücadelede katkısı bulunacak bir girişime imza atacak. Bu yatırımla aynı zamanda mangal kömürü fiyatlarının da düşmesini sağlarken, Türkiye’nin ihtiyacının yarısı karşılanacak. Doğan, “Her sektörde olduğu gibi, bizi de etkileyen olumsuzluklar karşısında durmaksızın yeni yatırımlarla sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz. Bu noktada artan maliyetler nedeniyle hem üreticiler hem de sektör paydaşları ve tüketiciler büyük fedakârlıklar gösteriyor. Bu çabalar sayesinde sıkıntılarımızı aşacağız. 2023 yılı için 1,5 milyar lira ciro ve bin kişilik istihdam hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.