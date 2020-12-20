Üretilen 3 Mercedes’ten biri Çin’de satılıyor

Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşın Daimler bu yıl, Çin’de bir önceki yıldan daha çok sayıda Mercedes sattı. Daimler Grubu’nun Çin’deki yöneticisi Hubertus Troska, yaptığı açıklamada, bu yıl sonunda iki haneli büyümeye ulaşmış olacaklarını ifade etti. Troska, 2019 yılında gerçekleştirdikleri yaklaşık 693 bin toplam satış rakamını bu yıl kasım ayında geçtiklerini belirterek “Üstelik Çin’deki üretimimiz de artmaya devam ediyor. 2019’da 560 bin otomobil üretmişken, bu yıl sonuna kadar Çin’de üretilen olacak araç sayısı 600 bini geçecek. Bu sayıya bir de Almanya’da üretilip Çin’e ithal edilecek olan ve çok rağbet gören S-serisinden otomobil sayılarını eklemek gerek” dedi.



Troska, verdiği demeçte, 2021 için de çok umutlu ve iyimser ifadeler kullanarak, mevcut olumlu gidişin kendini gelecek yıla da taşıyacağından emin olduğunu söyledi. Çin, Daimler Grubu için açık ara en büyük piyasa. Üretilen her üç Mercedes otomobilden biri Çin’de satılıyor; ayrıca grup bu ülkede 28 bin kişi istihdam ediyor. Yılın ilk üç aylık döneminde işlerin pandemi yüzünden iyi gitmediği biliniyor. Ancak Daimler Grubu için durum, nisan ayından itibaren istikrara kavuşup üçüncü üç aylık dönemin sonunda yüzde 8’lik bir artış kaydedilerek yılın başındaki kötü gidiş fazlasıyla telafi edilmiş oldu.