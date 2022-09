Üreticinin kırağı korkusu naylon gerdirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi çevresinde, Yaylabayır, Yüreğil gibi yüksek rakımlı mahallelerde Eylül sonu itibariyle etkili olan soğuk hava ve kırağı nedeniyle endişelenen kornişon ve biberiye üreticileri, hasat süresini uzatmak için tarlaları elyaf örtülerle kapatarak önlem almaya başladı.

Hasat sürecini uzatmak adına kırağı tehlikesine karşı korumak isteyen üreticiler, tarlalarını ürünlerin kırağıdan etkilenmeden nefes almasını sağlayan elyaf örtülerle kapladı. Yaylabayır ve Yüreğil mahallelerinde ilk kez gerçekleştirilen uygulama sonrasında üreticiler uygulamanın ilk gününden ürünlerin zarar görmediğini görüldü.

Ekonomik yönden getirisi yüksek olan kornişon salatalık ve biberiye gibi ürünler konusunda kalite ve verim konusunda iddialı olan Yüreğil ve Yaylabayır kırsal mahallelerinde hasat sürecini arttırmak adına da yenilikler takip ediliyor. Hasat sürecindeki ürünleri de korumayı ihmal etmiyor. Naylon örtülerin yanı sıra elyaf örtüler ürünleri kırağı ve soğuktan koruyarak nefes almasını da sağlıyor.

"İlk kez denedik, başarılı sonuç aldık"

Başka bir yerde gördüğü uygulamayı kendi tarlasında denediğini ve olumlu sonuç aldığını belirten Sındırgılı üretici Mehmet Aslan “50 yaşındayım. Doğduğumdan beri çiftçilik yapıyorum. Teknolojiye de hızlı şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Bu saatlerde kırağı vuruyordu. Kırağıya karşı bu önlemi aldık. Üretimi arttırmak için. Tarımda ne kadar fazla üretimi arttırırsak, o kadar millet para kazanır. O kadar köye dönüş hızlanır yani. Bu ürünü kırağıdan kurtardığımız zaman bu iki el daha fazla toplanır. Toplandığı zaman ne olur bu? 10 ton fazla ürün. 10 ton çıktığı zaman 100 bin lira fazla para yapar. Ne kadar başarılı oluruz, ne kadar verim verir, bakacağız. İleriki zamanlarda, ama sonucu bir günde almış olduk. Çünkü sıfır fire var altında. Her tarafı kırağı vurdu, burası şu an canlı. Aynen yeni ekilmiş gibi canlılığını koruyor yani. Şimdi buradaki üreticilere yaptıracağım ben, diyecek ki zarar ediyorum. Ama burada gördüğü zaman yeni sene Yaylabayır ovasının yüzde 50’sini böyle görebilirsiniz yani. Çünkü masraf beş liraysa kazancı elli lira. Onun için bu işi teşvik etmek lazım bütün üreticilere. Verimi bakım arttırıyor yani. Biz de aile tarımı var. Aile tarımı olduğu için, bir de göletimiz var. Yapanlardan da Allah razı olsun. Onun için göletin de çok büyük faydası var. Gölet olmasaydı, burada hiçbir şey olmazdı yani. Buralar çorak ekin tarlası fasulye tarlası olarak kalırdı. 20 dönüm ekili alanımız var, şu anda kapattığımız 6 dönüm. Diğer sene gerekirse her tarafı kapatacağız yani. Buna yetişebildik. Sonucu da güzel” dedi.

Göletle birlikte verimin artmasının yanı sıra önceki yıllara göre kazancın da yükseldiğini belirten Aslan “Geçen yıl bu mahsul 2 bin liraydı, bu yıl 9 bin liraya kadar çıktı. Diyorlar ki arkadaşlar gübre, gübre. Gübre arttı. Gübre buysa bu da yerinde durmayacak. Gübre yüzde 400 arttı, bu da 2 liraydı,9 lira oldu. Gübre almayabilirsin. Ama dünya bunu yemek zorunda yani. Onun için üretim şart yani” dedi.

“Mahallede ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Yaylabayır mahallesindeki çiftçilerin oldukça bilinçli olduğunu ve yenilikleri takip ettiğini belirten Yaylabayır Mahalle muhtarı Mustafa Eraslan, “Mahalle halkımız artık bu mevsimde Eylül’ün 23’ünde buralarda iyice kırağı fazlalaştığını arttığını gösteriyor. Mahsulleri bitme noktasına getiriyor. Bitmese bile birkaç yerde kalıyor. Yaylabayır da bir ilki yaşamanın mutluluğunu mahalle muhtarı olarak gerçekten yaşıyorum. Mehmet Aslan arkadaşımız doğduğu günden beri Yaylabayır’da çiftçilikle uğraşan, bu örtülü sistemi Ödemiş de bizzat görmüş. Bana da dedi ki muhtarım buralarda bu örtüyü kullanıyorlar. Ben bunu deneme amaçlı bu örtüyü buradan gidip alıp gelelim dedi. Vatandaşımızın ben daha çok nasıl para kazanabilirim, üretimi verimliği nasıl arttırabilirim, teknolojiye nasıl ayak uydururum demesi, bunları araştırması, öğrenmesi, okuması sonucu işte gördüğünüz gibi, böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Ben kendileri ile gurur duyuyorum. Yine söylüyorum Yaylabayır üreticisi ile çiftçisiyle inşallah bundan sonraki yıllara bir örnek olur, Yaylabayır ovasında daha verimli, daha bereketli günleri hep beraber yaşarız” dedi.

“Sındırgı’da bilinçli üretim her geçen gün artıyor”

Sındırgı’da tarıma destek olarak gerçekleştirilen projelerin yanında üretimi ve kaliteyi arttırmak adına her geçen gün kendini geliştirerek bilinçli üretim yapan çiftçileri tebrik eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Yüreğil, Işıklar, Yaylabayır gibi noktalarda ise ciddi manada lezzetli, kütür kütür dediğimiz mükemmel bir salatalık yetişiyor. Tabi rakım olarak yüksek olan bu yerlerde dört ay süren bu tarım kışın da hemen hemen kendini göstermesi ile beraber, vatandaşımız buralardaki salatalıkların, özellikle daha yeni dökenler, daha tam hasadı bitiremediğinden tedbiren üzerini elyaf örtülerle kaplıyor, yani kırağı vurmasın diye. Yani artık bilinçli bir üreticimiz var. Para kazandıkça da yaptığı ürünün daha sağlıklı, daha güzel olması ve daha çok verim alması için işlem ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Ben üreticimizi tebrik ediyorum. Bu yıl yüzleri güldü“ dedi.