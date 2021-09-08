Üreticilerin fındık kurutma mesaisi

Ordu’nun yüksek kesimlerinde hasadı tamamlanan ancak yağışlı havalar nedeniyle kurutulamayan fındık, üreticiler tarafından şehir merkezine getirilerek, uygun arsalarda kurutuluyor. Fındık üreticilerinin boş arsalardaki mesaisi, çadır kentleri andırıyor.

Ordu’da sahil kesimlerinde 7 Ağustos tarihi olarak belirlenen hasat sezonu neredeyse tamamlanırken, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutmayan arayışına düştü. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıklarını kırsal mahallelerden şehir merkezine taşıdı. Bazı üreticiler, kent merkezindeki evlerinin önlerine mahsullerini sererek kurutmaya çalışırken, şehir merkezinde evleri bulunmayan üreticiler de büyük arsaların yolunu tuttu. Üreticiler, kamyonetler yardımıyla getirdikleri fındıklarını burada kurutmaya çalışıyor, geceleri ise başında nöbet tutuyor. Fındık üreticilerinin boş arsalardaki bu beklentileri ise çadır kentleri andırırken, bazı üreticiler ise fındıklarını tarladan topladıkları gibi arsalara getirerek, burada patoz yardımıyla tanelerine ayırıyor.

“Geceleri çadırda ve araçlarda kalıyorlar”

İzmir’den Ordu’ya fındık hasadı için gelen ve fındıklarını kurutmak için boş arsaya geldiklerini belirten Döndü Tekşal, “Fındığımı köyde kurutamadım, Ordu merkeze getirdim. Yüksek kesimlerde yağışlı hava olduğu için kurutamadık, inşallah burada kuruturuz. Geceleri arkadaşlar çadırda ve araçlarda kalıyorlar, kendi hasadımız olduğu için bunlara katlanıyoruz” dedi.

“Merkezde de havalar beklediğimiz gibi sıcak olmadı”

Gülüşan Yavuz isimli fındık üreticisi fındıklarını kurutmak için kent merkezine geldiklerini belirterek, “Fındığımızın peşinde uğraşmak zorundayım. Bu yıl köyde olduğu gibi merkezde de havalar sıcak gitmedi. Yaklaşık 10 gündür buradayız. Biraz kurudu ama havalar düzelirse inşallah kaldırırız” diye konuştu.

Nurettin Kahveci de fındıklarını serdikten sonra kurumasını beklediklerini ve yaklaşık 4 gündür burada beklediklerini ifade ederek, “Yüksek kesimlerde yağış olduğu için fındığı ıslattık. Şimdi bir o kadar daha bekleriz gibi. günü birlik meteorolojiyi takip ediyoruz. İnşallah havalar da açar ve vatandaşlar da işini görür, sezonu sağlıklı bir şekilde kapatırız” ifadelerine yer verdi.

Bazı üreticiler fındıklarını burada ayıklıyor

Boş arazide fındık kurutan üreticilerin mahsullerini patoz ile tanelerine ayıran patoz sahibi Metin Çelik ise, “Bu yıl havalar yağışlı olduğundan herkes fındığını kurtarmak ve ayıklatmak için buralara seriyorlar. Biz de yaş ve kuru demeden vatandaşlara hizmet ediyoruz.