Üreticiler Kestane şekeri fiyatlarını güncelledi

Pandemiden olumsuz etkilenenler arasında Bursa kestane şekeri üreticileri üst sırada yer aldı. Satışların düştüğünü, buna ilaveten girdi maliyetlerinin aşırı yükseldiğini belirten kestane şekeri üreticileri, fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldıklarını bildirdiler.

Hammaddeleri olan şekerlik kestanenin geçen yıl 18 lira olan kilogram fiyatının bu yıl 28 liraya yükseldiğini ifade eden kestane şekeri üreticileri, ambalâj mâliyetlerinin ise yüzde 50 civarında arttığını belirttiler. Üreticiler, “İşçilik, doğalgaz, elektrik ve akaryakıt maliyetlerimizde arttı. Bütün bunlarla birlikte ürünlerimizin fiyatında güncelleme yapmamız kaçınılmaz oldu” dediler.

Bursa’nın önemli kestane şekeri üreticilerinden biri olan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, sektörün zor bir yıl geçirdiğini ve salgın sürecinin görüldüğü ilk iki aylık dönemde Bursa’daki tüm kestane şekeri üreticilerinin 2 aylığına üretime ara verdiğini hatırlattı. Üretime ara verilmesi ve çalışma koşullarındaki değişikliklerin kestane şekeri üretimini olumsuz etkilediğini ve sektörün kâr marjını bir hayli düşürdüğünü belirten Mümin Akgün, “Pandemi nedeniyle ziyaretler durdu. Kestane şekeri iş görüşmeleri veya misafirliklerde hediye olarak götürülen bir üründür. Ziyaret ve misafirlikler olmayınca satışlarımız otomatik olarak düştü. Bu da birim maliyetlerimizi yükseltti. Maalesef fiyat güncellemesi yapmamız kaçınılmaz oldu” dedi.

Dağlı Kestane Şekeri firmasının genel müdürü Levent Dağlı da üretimde kullandıkları ana ham maddelerden olan kestanenin fiyatının bu yıl çok yükseldiğini belirterek, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak kestane üretiminin düştüğünü ve böylece iç piyasada kestane bulmanın güçleştiğini ifade etti. Dağlı, “Maliyetlerde yaşanan artışı kestane şekeri fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık” dedi.

Kestat Kestane Şekeri firmamasın pazarlama müdürü İrfan Aydın da önemli bir girdileri olan ambalaj maliyetlerinin de aşırı arttığını belirtti. İrfan Aydın, “Hammadde, işçilik ve ambalaj maliyetlerimizdeki artışı ne yazık ki kestane şekeri fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız” dedi.