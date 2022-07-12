Üreticiler 2. sürgün çay alımları için bahçede

Çay üreticileri Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) 2. sürgün çay alımlarını başlatmasıyla üreticiler bahçeye girdi.

ÇAYKUR, 16 Mayıs’ta açılan 1. sürgün yaş çay kampanyası 30 Haziran 2022 tarihine kadar çay alımı gerçekleştirdi. ÇAYKUR tamamlanan birinci sürgün kampanya döneminde ÇAYKUR fabrikalarının hiçbirinde kontenjan uygulanmadan üreticiden 212 bin ton yaş çay alımı yapmıştı. ÇAYKUR’un kontenjan uygulamasına geçiş yapmaması ve çayın da ağır geçen kış nedeniyle rekoltesinin düşük olması nedeniyle özel sektör çay firmaları alışılmışın aksine zaman zaman açıklanan taban fiyatın üzerinde fiyat vererek çay müstahsilinden çay aldı. 5 Temmuz 2022 tarihinde ÇAYKUR’un 2 sürgün alımlarını başlatmasını duyurmasıyla üreticiler çay bahçelerine akın etti.