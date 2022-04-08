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Üretici güneş enerjisine yönelmeye başladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üreticiler güneş enerjisine yönelmeye başladı. Alaşehirli çiftçi Halil Meres, 250 dönüm üzüm bağının 250 metrekarelik alanına kurduğu güneş enerjisi paneli ile kendi elektriğini kendi üretecek.

Ekonomi 08.04.2022, 09:45
Üretici güneş enerjisine yönelmeye başladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üreticiler güneş enerjisine yönelmeye başladı. Alaşehirli çiftçi Halil Meres, 250 dönüm üzüm bağının 250 metrekarelik alanına kurduğu güneş enerjisi paneli ile kendi elektriğini kendi üretecek.

Alaşehirli üzüm üreticisi Halil Meres, sulamadaki elektrik masrafına bağına kurdurduğu güneş enerjisi panelleri ile çözüm üretti. Alaşehir’e bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve üzüm üreticiliği yapan Halil Meres, 250 dekarlık arazisinin sulamasını güneş panellerinden ürettiği elektrik ile yapacak. Aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Halil Meres güneşten üretilecek olan temiz enerji ile bağlarını sulayacağını belirterek, "Yeni yapmış olduğumuz güneş enerji panelleri ile artık kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Güneş panellerimiz yaklaşık 250 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Tarım faaliyetlerine engel oluşturmuyor. Yaptığımız bu sistem ile 250 dönümlük bir alanın sulamasını yapacağız. Güneşten aldığımız bedava enerjiyi elektrik enerjisine çevirip sabah 7 ile akşam 7 arasında yaklaşık 12 saatlik bir zaman diliminde bunu kullanmış olacağız. Hem bağımızı temiz enerji ile sulayacağız hem de ucuz elektrik kullanmış olacağız” dedi.

"Alaşehir’de bu konuda çok geri kaldık"

Ziraat Mühendisi olduğu için sık sık yurt dışına çıktığını belirten Halil Meres, "Ziraat Mühendisi olduğum için işim gereği bir çok ülkeye gitme imkanım oldu. Hollanda, Fransa, Almanya gibi bir çok ülkeye gittim. Orada evlerin üzerlerinde bile güneş enerji panelleri var. İnsanlar yaptırmış oldukları sistem ile kendi elektriklerini üretiyorlar. Ülkemizde de bir çok ilde bu iş yaygınlaşmaya başladı. Konya, Ankara gibi illerimizde bu sistem özellikle tarımsal faaliyetlerde sıkça kullanılıyor. Maalesef hem ilçemizde hem de Manisa genelinde bu sisteme geçmek için geç kaldık. Biz de önderlik yaparak bu işe başladık. Bir kaç arkadaşımız daha yaptırdı. Ufak ufak bu sisteme geçmeye başladık. İnşallah bu sistem yaygınlaşır. Tarım arazilerimizi hem daha ucuz hem de daha kolay bir sistem ile sularız" diye konuştu.

Alaşehir’de güneş enerjisi kullanımı yavaş yavaş artıyor

İlçede özellikle sulama alanında çiftçilerin güneş enerjisini kullanmaya başladığını belirten Bobinaj firması sahibi İbrahim Menemen, "Yeşilyurt Mahallesi’nde üzüm üreticiliği yapan Halil Meres’e 22 kW 30 HP gücünde güneş enerji kurulumu yaptık. Yapmış olduğumuz sistemle güneş panellerinden üretilen elektrik ile dalgıç pompasını kullanabilecek. Güneş panelleri, temiz enerji ile çiftçimiz bundan sonra 250 dönümlük arazisini buradan ürettiği enerji ile sulayacak" dedi.

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