UPT, Türk Cumhuriyetleri’nde anlaşmalara devam ediyor

UPT, Türk Cumhuriyerleri’nde; Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan’ın ardından Kırgızistan’la kurduğu teknoloji köprüsüyle para transferini kolaylaştırdı. Türkiye’nin ilk yerli, global para transferi ve ödeme platformu olan UPT ile Kırgızistan’ın Bai Tushum Bankası arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Bai Tushum Bankası, UPT sistemini kullanarak müşterilerinin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya göndereceği para transferlerini UPT sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Türkiye’de yaşayan Kırgız vatandaşları başta olmak üzere Kırgızistan’a para transfer etmek isteyen herkes, UPT’nin yaygın hizmet ağı ve mobil uygulaması UPTION’ı kullanarak transferlerini güvenle, hızlı, kolayca ve ucuz fiyata gerçekleştirebilecek.

UPT’nin teknolojik yatırımlarıyla birlikte sınırları kaldırdığını belirten UPT Yurt Dışı Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Kastan, “Dijitalleşen dünyada hayatı kolaylaştıran uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile Kırgızistan’la doğrudan, hızlı ve ucuz para transferi sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan’da faaliyet gösteren ilk ve tek Türk ödeme kuruluşu olmaktan dolayı ayrıca gururluyuz” dedi.

Bai Tushum Bankası CEO’su Maksatbek Ishenbaev, Kırgızistan bankaları içinde UPT ile çalışmaya başlayan ilk banka olmaları nedeniyle mutlu olduklarını, iş birliğinin günden güne artacağını ifade etti.

İmza töreninde bulunan Kırgızistan Dış İşleri Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Direktörü Omuraliev Ermek, Kırgızistan Bankalar Birliği Başkanı Anvar Abdraev ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Uzmanı Aygül Sayrakunova imzalanan anlaşmanın her iki ülke arasındaki artan iş birliklerine ve ülke ekonomilerine doğrudan katkıda bulunacak olmasını vurguladılar.