Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal: “Yeni Evim Projesi ülkemiz için milletimiz için hayırlı olacaktır”

Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, Yeni Evim Projesi’ne ilişkin, “Bu paketin vatandaşlarımızın konuta ulaşım noktasında çok büyük avantajlar sunduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah bu paket ülkemiz için milletimiz için hayırlı olacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işbirliğinde orta gelirlilerin konut sahibi olması için hazırlanan ‘Yeni Evim Projesi’ başladı. Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenen konut projesinde en az 15 sene vade sağlanacak. Vatandaşların piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla konut sahibi olması hedeflenen projede 0,69 oranı ile kredi sağlanacak. Ankara’da yükselen değer ‘Mevaşehir’ konutları ile projeye destek veren Ünsal Group, bu sene 41’inci yılını kutluyor. 41 yıldır inşaat sektöründe yer alan ve binlerce konut üreterek vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan Ünsal Group, içerisinde alışveriş merkezi, okul, fırın ve kendisine özel bir gölet içeren bin 800 adetlik satışa sunulan konut ile projeye destek sağlıyor.

“Hükümetimiz yeni hamleler ve paketler hazırlayarak sıkıntının çözümü noktasında bir şeyler yapma çabası içerisindedir”

Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, projeyi ve proje detaylarını değerlendirdi. Türkiye’de inşaat sektörünün son zamanlarda sıkıntılı dönemlerden geçtiğini ifade eden Ünsal, “Maliyetlerin artışı ve insanların konuta ulaşımımın zorlaşmasıyla birlikte bunlar tabii ki üretimin düşmesine sebep oldu. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bu sıkıntıları aşmak, konut sektörünün önünü tekrar açmak, üretimin önünü tekrar açmak ve insanların konuta ulaşımını kolaylaştırmak için hükümetimiz de yeni hamleler yaparak, yeni paketler hazırlayarak bu sıkıntının çözümü noktasında bir şeyler yapma çabası içerisindedir” diye konuştu.

“Yeni Evim Projesi ülkemiz için milletimiz için hayırlı olacaktır”

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında ‘Yeni Evim Projesi’ ile orta gelirlilere konut sahibi olması için sunulan imkanları inşaat sektörü olarak olumlu karşıladıklarını belirten Ünsal, “Bu paket bir anlamda şu anda ilaç oldu. Bu paket çok kıymetli ve sulandırmamak lazım. Hem üretim sektöründe inşaat müteahhitleri açısından olaya baktığımız zaman müteahhitlerimiz burada bu paketi çok iyi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Eldeki stoklarını nakit paraya çevirmeleri için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu paketin vatandaşlarımızın konuta ulaşım noktasında çok büyük avantajlar sunduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah bu paket ülkemiz için milletimiz için hayırlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Maliyetlerimizin dahi altında satış yapıyoruz”

Ünsal Group bünyesinde hizmet veren ‘Mevaşehir’ projesi ile Yeni Evim Projesi’ne destek verdiklerinin altını çizen Ünsal, “Mevaşehir projemiz Türkiye’nin en uygun fiyatları ve projemiz de Türkiye’nin en kaliteli projesidir. Mevaşehir projemizde biz fiyatlarımızı hiç arttırmadık. Şu anda söyleyebilirim ki maliyetlerimizin dahi altında satış yapıyoruz. Elimizde kalan 150’ye yakın konutumuz var ve bunları gerçekten maliyetleri ve maliyetlerinin bir tık altında satıyoruz. Hiç üzerine zam koymadan, enflasyon farkını yansıtmadan biz bu projemizi paket çerçevesinde vatandaşımızın alımına sunduk. Vatandaşlarımızın da Mevaşehir projesine çok yoğun bir ilgisi var. Cumartesi ve pazar günü yaklaşık 500 aile ağırladık ve binlerce aileden telefon alıyoruz. Onları randevu sistemi ile ağırlıyoruz. Çok az sayıda dairemiz var ve çok yoğun bir talep var” ifadelerine yer verdi.

“Orta gelirliler tekrar konuta ulaşma konusunda bir avantaj yakaladılar”

Ünsal, geçtiğimiz günlerde duyurulan Yeni Evim Projesi sayesinde orta gelirlilerin konut sahibi olabilmesi için bir fırsat dönemi oluştuğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde konut fiyatları sürekli yukarıya doğru hareket ediyor ve etmeye de devam edecektir. Çünkü maliyet artışları hiç durmuyor, yukarıya doğru tırmanıyor. Ancak tabii ki vatandaşımızın alım gücü maliyet artışı karşısında düşük kalmıştı. Bu nedenle konuta ulaşmaları çok zorlaşmıştı. Bu paketle birlikte tekrar konuta ulaşma konusunda bir avantaj yakaladılar. Bu avantajı iyi kullansınlar. Çünkü bundan sonra fiyatlar tekrar tırmanışa geçecek ve bir daha konuta ulaşmaları çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Orta gelir grubuna ait çıkan bu paket gerçekten şu anda vatandaşların daireye ulaşma noktasında hizmet veriyor. Ankara’da 3 milyon liraya kadar bu paketle birlikte kredi imkanı tanındı. Dolayısıyla da bizim projemiz de bu anlamda bu pakete uygun.”