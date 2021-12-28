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Ünlü tatil merkezi Çeşme’de 2022 için şimdiden rezervasyonlar başladı

Ünlü tatil merkezi İzmir’in Çeşme ilçesinde, 2022 yılı için erken rezervasyonlar şimdiden alınmaya başlandı. Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Erken rezervasyonlarımız 2022 yılının 2021 yılından daha iyi geceleme ve konaklama olacağını gösteriyor" dedi.

Ekonomi 28.12.2021, 13:26
Ünlü tatil merkezi Çeşme’de 2022 için şimdiden rezervasyonlar başladı

Ünlü tatil merkezi İzmir’in Çeşme ilçesinde, 2022 yılı için erken rezervasyonlar şimdiden alınmaya başlandı. Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Erken rezervasyonlarımız 2022 yılının 2021 yılından daha iyi geceleme ve konaklama olacağını gösteriyor" dedi.

Çeşme’de, 2021 yılında geceleme oranının, 2020 yılına göre kıyaslanamayacak derecede yüksek olduğunu belirten Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Hedefimiz, 2022 yılında 2019 ve öncesini geçmek. Pandemiden dolayı süreç yavaş işliyor. 2021 yılı 2020 yılına göre iyi bir ciro ve iyi bir geceleme ile geçti ama 2019’a göre düşüktü. Erken rezervasyonlarımız 2022 yılının 2021 yılından daha iyi geceleme ve konaklama olacağını gösteriyor" dedi.

"Ülkemizin ve tesislerimizin tanıtımı için yurt dışındaki fuarlara katılmamız şart"

Turizm fuarlarına önem verdiklerini, yurt içinde ve yurt dışında açılan fuarlara katıldıklarını belirten Belge, "Ancak Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarının yüksekliği nedeniyle turizm fuarları hep iptal edildi. Hatta birçok ülkede 15 Ocak tarihine kadar kapanma var. Türkiye, birçok ülkeye göre daha iyi durumda. İzmir’de aralık ayında açılan Travel Turkey Fuarı’na katıldık. Şubat ayında İstanbul’da açılacak EMITT Fuarı ve şubat ayından sonra balkan ülkelerindeki fuarların açık olacağı görülüyor. Belgrad Turizm Fuarı var. İyi bir fuar. Nisan ayında Ukrayna, mayıs ayında Dubai fuarları var. Eğer bir sıkıntı olmazsa hepsine katılmayı düşünüyoruz çünkü çok ara verdik. Ülkemizin ve tesislerimizin tanıtılması için ve yurt dışı pazarına önem verme açısından bu fuarlara katılmamız şart" diye konuştu.

"En çok turist Almanya’dan geliyor"

Türkiye’ye en çok Almanya’dan turistin geldiğini vurgulayan Belge, "Yıllardır Almanya’da yaşayan ve orada çalışan Türk vatandaşlarımız var. Onların vasıtasıyla Almanlar Türkiye’yi çok iyi tanıyor. Ayrıca Almanya ile olan ilişkimizin kökleri çok eskiye dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın yeniden ayağa kalkması için Türk işçiler çalıştı. Bu da bir bağ oluşturdu. Alman vatandaşları bizlere adeta kardeş gibi bakıyor. Türkiye’den vazgeçmiyor. Almanya’da çalışan Türkler, fahri elçi gibi Türkiye’yi tanıtıyor. Türkiye’deki deniz, kum, güneş, kültür, tarih, gastronomi turizmini Almanlar iyi biliyor" diye belirtti.

"Çeşme, turistin arayacağı her şeye sahip"

Çeşme’nin çok önemli bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çeken Orhan Belge, "Çeşme’de deniz, kum, güneş her zaman var. Bunlar vazgeçilmez. Çeşme’nin deniz, kum, güneşi başka yerlerdekine benzemez. Havanın hafif rüzgarlı olması da bunaltıcı yerlerden bizi ayıran en önemli özellik. Ayrıca Çeşme’de gastronomi de özellikle ot yemekleriyle öne çıkıyor. Bu yıl 24-27 Mart tarihlerinde Alaçatı Ot Festivali gerçekleştirilecek. Çeşme, ot çeşidi ve ot yemekleriyle meşhur. Kültür ve tarih deyince, 12 iyon kentinden birisi olan Erythrai var. Nereye kazmayı vursanız tarih ve kültür fışkırıyor. Doğa yürüyüşleri, bisiklet, tarih, kültür, deniz, kum, güneş, gastronomi, bütün bunlar bir araya geldiğinde turizm çeşitleniyor. Turizmi tek düşünmemek gerekir. Deniz, kum, güneşin dışında başka arayışlar içinde insanlar. Çeşme’de bu gibi başka arayışları karşılayacak her şey var" şeklinde konuştu.

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