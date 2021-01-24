Ünlü markalar iflasın eşiğinde...

Birçok Avrupa ülkesinde kontrolden çıktığı için alınan kapanma karaları hazır giyim ve hizmet sektöründeki firmaları mali anlamda sıkıntıya soktu. Avrupa’da korona virüsü salgınıyla ülkelerin aldığı kapanma kararları, tekstil sektörünü derinden etkiledi. Birçoğu Alman olan hazır giyim firmaları batma noktasına geldi. İlk iflasını açıklayan, Adler AG oldu. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, özellikle lüks kadın giyimde önder olan ‘Adler Modemarkte AG'nin 142'si Almanya'da tescilli 171 markası vardı. 2019'da 495.5 milyon euro ciro yapan Adler'de 30 Eylül'e kadar 3350 kişi çalışıyordu. Ünlü alışveriş merkezi Karstadt, Frankfurt Belediyesi'nin milyonluk desteği ile şimdilik ayakta kalmayı başardı. Avrupa'da AVM'ler ve mağazalar hâlâ kapalı. Alışveriş caddeleri tamamen boş, bu da diğer ünlü markaları kapatmaya doğru sürüklüyor.



Mağaza kiralarına her ay milyonlarca Euro ödeyen firmalar, satış yapamadığı için zor durumda. Kasaları boşalan ünlü giyim şirketleri hükümetlerden çözüm istiyor. İşte ünlü dünya markalarının yardım çığlıkları:



AHLERS AG (Stella Ahlers; Pierre Cardin, Baldessarini gibi markaların işletmecisi): Politikacıları sorumluluğa davet ediyoruz. Ekonomiyi ve insanları batırmayacak ortak bir çözüm bulun.



MARC O'POLO Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Holzer: Yeni bir kapanma, destek verilmezse moda evlerini çok zor duruma sokacak. 200 bin işyeri tehlikede.



GERRY WEBER Genel Müdürü Angelika Schindler-Obenhaus: Tekstile de diğer alanlarda olduğu gibi ciro desteği verilmeli. Pazar günleri açık olma kuralı bu pandemi sürecinde işe yarar.



FİNANSAL YARDIM ŞART

SEIDENSTICKER Genel Müdürü Silvia Bentzinger: Mağazalar veya tekstil sektörü, hiçbir ekstra bürokratik engel olmadan finansal yardımlardan alabilmeli.



ETERNA Mode GmbH'nın sahibi Henning Gerbaulet: Adler'in iflasını vermesi, bize moda ve tekstil sektöründe durumun ciddiyetini gösterdi. Hijyen konsepti ve mesafe kuralı ile alışveriş mümkün.



MEY Genel Müdürü Matthias Mey: Alman Ticaret Odaları, tüm dikkatlerini gastronomiye çevirmiş durumda. Moda devleri çöküşten bir önceki noktada. Hükümeti, stratejisini değiştirmeye çağırıyorum.