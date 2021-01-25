Ünlü kurumlardan kritik dolar tahmini!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs TL karşısında dolarda gerileme öngördü.

Goldman Sachs dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize ederek yatırımcıları heyecanlandırdı. Banka, 3 aylık Dolar/TL beklentisini 7,50’den 7’ye düşürdüğünü açıkladı.

7'NİN SIRRI

Yabancı yatırım kuruluşları TL karşısında dolar kurunun 7 lira seviyesine gerileyeceğini belirtiyor.

HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmininin 7.10 olduğunu belirtirken tam bir normalleşme durumunda kurun 6.50’ye kadar çekilebileceği beklentisini paylaştı.

Capital Economics ise dolar/TL’de yıl sonu tahmininin 7 seviyesi olduğunu belirtiyor.

UBS, dolar/TL’de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 olarak öngörüyor.

Rabobank önümüzdeki aylarda dolar/TL’nin 7’nin altına gerileyebileceği değerlendirmesi yapıyor.

NEDEN DÜŞÜYOR?

Reel faizlerde yükseliş ve enflasyonun kontrol altına alınacağına dair beklentinin yükselmesi etkili olurken, reform beklentileri de yükseliyor. Aksi yönlü her gelişme ise sıcak paranın geldiği gibi gidebileceğini ve kurlardaki hedef fiyatların da değişebileceğini gösteriyor.

Türkiye şu anda sıcak paraya dünyanın en yüksek maliyetini ödeyen ülkelerden biri ve yüzde 17 faiz ile çekebiliyor. Sıcak para getirenler büyük bir kâr marjıyla dönüyor.