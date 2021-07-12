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Ünlü ekonomistten uyarı geldi: Bayram sonrası türbülansa hazır olun

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, son açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirirken dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Ekonomi 12.07.2021, 10:13
Ünlü ekonomistten uyarı geldi: Bayram sonrası türbülansa hazır olun
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ÜFE'deki sert yükselişe dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Aslanoğlu, yaklaşan kurban bayramı sonrası ise yeni bir türbülansın yaşanabileceğini dile getirdi.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, gündemdeki ekonomik verilerden yola çıkarak kamuoyuna uyarıda bulundu: Bayram sonrası yeni bir türbülans olabilir.

Mesele Ekonomi porgramını sunan Semih Sakallı'ya konuk olan Aslanoğlu, Fed kaynaklı risklerin arttığına vurgu yaparak bu sebeple de bayram sonrası yeni bir türbülansın yaşanabileceği noktasında kamuoyuna uyarıda bulundu.

Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) sert yükselişe de değinen Aslanoğlu, enflasyondaki artışın başlıca nedenleri olarak döviz kurlarını, emtia fiyatlarını ve talebi gösterdi. Aslanoğlu ayrıca Tüketici Fiyat Endeksi'nin ise (TÜFE) yüzde 21-22 bandına ulaşabileceğini ifade etti.

Son olarak, sorunlu alacakları da anlatan Aslaoğlu, büyüme performansının düşmesinin bu alandaki riskleri artıracağını ancak yine de önceliğin enflasyon ile mücadelede olması gerektiğini belirtti.

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