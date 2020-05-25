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ÜNLÜ & Co yeni yetenekleri online seçiyor

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, tüm çalışanlarını evden çalışma sistemine hızla geçiren ÜNLÜ & Co, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemlere ek olarak, hizmetlerinde hiçbir kesintiye gitmeden, sektöründe bir ilk niteliğinde bir dizi yeni uygulamayı da hayata geçiriyor.

ÜNLÜ & Co yeni yetenekleri online seçiyor

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, tüm çalışanlarını evden çalışma sistemine hızla geçiren ÜNLÜ & Co, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemlere ek olarak, hizmetlerinde hiçbir kesintiye gitmeden, sektöründe bir ilk niteliğinde bir dizi yeni uygulamayı da hayata geçiriyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:19
2009 Okunma
ÜNLÜ & Co yeni yetenekleri online seçiyor

Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, alanında en yetkin ve deneyimli çalışanları bünyesinde barındırmasının yanında, sektörün ihtiyacı olan geleceğin finans profesyonellerini geliştirmek için tasarladığı Management Trainee (MT) programı “Future Finance Generation”ı ilk defa online olarak 9 Mayıs’ta hayata geçirdi.

Yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetleri, kurumsal finansman, borç sermaye piyasaları, hisse senedi sermaye piyasaları ve varlık yönetimi  alanında hizmet veren ÜNLÜ & Co, bu yıl da yeni mezun ve 2020’de mezun olacak  adaylara kapısını açıyor.

Adayların ÜNLÜ & Co’yu yakından tanıma fırsatı yakaladıkları, zengin içerikli eğitimler, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme araçları ile potansiyellerini ortaya koydukları ve kariyer bağlantılarını güçlendirebildikleri Finans Kampı, salgın nedeniyle bu yıl ilk kez online platform üzerinden 9 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.  

25. yılına büyüyerek giren ÜNLÜ & Co, online işe alımlara devam ediyor

Sektörün ihtiyacı olan profesyonellerin yetişmesine imkân sağlayan, vermiş olduğu eğitimler ve kariyer programları sayesinde sektörde bir okul olarak görülen ÜNLÜ & Co, sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi özelliği ile tanınıyor.

3 bine yakın başvuru alan MT programı, çevrimiçi MT kampı sonrası seçilen adaylar ile yapılacak online mülakat platformları ile sürece dijital ortamda devam edecek.

2021 yılında 25. yaşına girecek olan ÜNLÜ & Co, finans alanında kariyer hedefi olan genç yeteneklere sağladığı fırsatlar ve ekibine dahil edeceği deneyimli profesyoneller ile büyümeye devam ediyor.

ÜNLÜ & Co’nun büyümesine paralel olarak artan işe alımlarla ilgili de değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yönetici Direktörü Elif Özer, ÜNLÜ & Co olarak uzun yıllardır finans sektöründe ekibimizde bulunan yetkin ve deneyimli insan kaynağı sayesinde başarılı işlere imza atıyoruz. Koronavirüs salgını öncesi ekibimize her seviyeden yeni arkadaşlar katacağımızı belirtmiştik. Özellikle DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri tarafında büyüme hedefimize paralel olarak özel bankacılık alanında 10 yıl ve üzeri deneyimli profesyonelleri ekibimize katmaya devam ediyoruz. Bu noktada görüşmelerimizi de online olarak sürdürerek sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Sosyal sorumluluk projesi Kadın Girişimciler Akademisi de online devam ediyor

Kurulduğu günden bugüne kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla çalışan ve kadınlara gereksinim duydukları her konuda tam donanımlı bir rehberlik yaparak girişimcilik yolculuklarında onları cesaretlendirmeyi hedefleyen ÜNLÜ & Co, hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Akademisi’ni de online platforma taşıdı.

2020 sonunda kadar hedef: 100 mezun

ÜNLÜ & Co’nun, kadınların iş dünyasına daha fazla katılımını destekleyen iş modellerine olan inancıyla Endeavor Türkiye ve Türkiye Girişimcilik Vakfı ile hayata geçirdiği ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi (KGA) başladığı günden bu yana girişimci kadınlara destek veriyor.  ÜNLÜ & Co’nun 4 yıl önce kurduğu KGA’da 2020 sonuna kadar toplam 100 mezuna ulaşılması hedefleniyor.

MT programı ve KGA eğitimlerinin online platforma taşınması ile ilgili değerlendirmede bulunan Özer, “ÜNLÜ & Co olarak uzun yıllardır finans sektöründe ilkleri en iyi şekilde hayata geçirmeye özen gösterdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmeye başlaması ile hızla ofisimizi kapatarak evden çalışma sistemine geçtik. Bu konuda hiçbir müşterimizi ve çalışanımızı mağdur etmeden süreci yönettik. Şu an aynı ofiste gibi tüm hizmetlerimizi eksiksiz sunabiliyoruz. Dijital altyapımız sayesinde verilere hızla erişiyor ve birbirimizi güncelliyoruz. Çalışanlarımızın eğitimlerine ve iç iletişime verdiğimizi önemi daha da artırdık. Finans sektöründe bu operasyonları yönetmek çok kolay olmamakla birlikte başardığımız için mutluyuz çünkü herkesin sağlığı bizler için her şeyden daha önemli” dedi.

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