ÜNLÜ & Co, 'Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinin Lideri' oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 3 Eylül 2020 tarihinde, Four Seasons Otel’de düzenlenen 5. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’nde 2019 yılındaki başarıları nedeniyle toplam 42 farklı dalda 8 ayrı kategoride Altın Boğa Ödülleri sahiplerini buldu.

Kuruluşundan bugüne kadar aracılık ettiği satın alma ve birleşme işlemleri ile ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlayan ÜNLÜ & Co, sermaye piyasalarının en prestijli ödüllerinden biri olan TSPB 5. Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, ‘Kurumsal Finansman İşlemleri’ kategorisinde ‘Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2019’ ödülüne layık görüldü.

TSPB 5. Sermaye Piyasaları Ödülleri özel ödül kategorisi kapsamında da değerlendirmeye giren ÜNLÜ & Co, ‘ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi’ ile ‘Toplumsal Değer Projesi-2019’ ödülüne layık görüldü.

Kurumsal finansman kategorisinde “Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri” ve özel ödül kategorisinde “Toplumsal Değer Projesi” ödüllerini almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazar lideri konumundayız. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A (satın alma ve birleşme) işlemleri ile bugüne kadar 13 milyar ABD Doları’nın üzerinde yatırımı ülkemize kazandırdık. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz kurumsal finansman işlemleriyle Türkiye’ye yıl içerisinde en büyük miktarda yabancı sermaye girişine aracılık etmenin ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine sistematik katkımızı artırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu işlemlerin en öne çıkanı Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. iştiraklerine ait hisselerin 1,4 milyar TL’yi bulan bedelle dünyanın dördüncü büyük boya üreticisi Japon Nippon Paint Holdings Co. Ltd’ye devri oldu. Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetleri alanında lider bir oyun kurucu olarak Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızın ödüllendirilmesi bizi gelecek için daha da motive ediyor. Şirket satın alma ve birleşmeleri alanındaki en önemli ödüllerden birine layık görülmenin yanı sıra 2016 yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye’nin desteği ile hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projemiz ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile de özel ödül kategorisinde ödüllendirilmek bizi ayrıca memnun etti. Deneyimimiz ve girişimci ruhumuzla hiç durmadan büyürken, kadınları iş hayatına katılım konusunda cesaretlendirmeye ve kadınların girişimcilik alanında gelişmelerine destek olmaya önem veriyoruz. Bu bilinçle gelecek yıllarda da kadın girişimcilere olan desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.