ÜNLÜ & Co'mment: FED tutanakları bekleniyor
ÜNLÜ & Co'mment ekonomi gündemini değerlendirdi.
Fed’in 29 Temmuz’da sonuçlanan toplantısının tutanakları bugün TSİ 21.00’de açıklanacak. Hatırlanacağı gibi Fed söz konusu toplantıda faiz oranlarını piyasa beklentisine paralel olarak sabit tutarken düşük faizlerin ve destekleyici para politikasının devam edeceğine vurgu yapmıştı. Toplantı sonucu beklentilere paralel olduğu için tutanakların çok yeni bir bilgi içermesi beklenmiyor. Ancak merkez bankasının ekonominin görünümünü nasıl değerlendirdiği her zaman olduğu gibi yakından takip edilecektir. Bu noktada gerektiğinde daha fazla adım atmaya hazır olduğunu yinelemesini beklediğimiz Fed’in çok büyük ihtimalle daha fazla mali destek gerektiğine yönelik mesajları da olacaktır.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul güç toplamaya çalışıyor. Hafta başında 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran BIST-100 endeksi bu bölgeden gelen alımlarla yeniden 1100 seviyesine yaklaşmayı başardı. Yarınki PPK toplantısı öncesinde özellikle bankacılık sektörünün sergilediği iyimser performans hisse senetleri açısından itici bir güç olarak çalışırken çok güçlü bir değer kazanımı yaşanmasa da Borsa İstanbul’un yurtdışından net şekilde pozitif ayrıştığını gördük. Teknik açıdan bakıldığında ise 1100 seviyesinin aşılması durumunda iyimserliğin daha fazla güç kazanabileceğini düşünüyoruz.
EUR/USD 1,20’ye yaklaşıyor. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme halihazırda zayıf olan dolar üzerindeki baskının artmasına neden olurken EUR/USD Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. CFTC vadeli işlem kontratlarında EUR long pozisyonlarının belirgin şekilde artış göstermesi de pozitif beklentilerin güçlü olduğunu teyit eder nitelikte. Geride bıraktığımız haftalarda önemli bir direnç olarak çalışan 1,19’un üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü hareket alanının 1,21 seviyesine doğru genişleyeceğini söylemek mümkün. Bugün Fed’in güvercin mesajlar vermesi durumunda paritenin daha fazla güç kazanmasını bekleriz.
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Teknik Analizde Öne Çıkanlar
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Hisse
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RSI
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Momentum
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MACD
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PSAR
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EKGYO
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GOZDE
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AL
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AL
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AL
TL TCMB’nin adımlarına odaklandı. USD/TL 7,40 sınırına yakın seyrediyor olsa da bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. Paritedeki yukarı yönlü eğilimin yanında özellikle yarınki PPK toplantısı öncesinde fonlama maliyetinin daha yukarı taşınabileceğine ilişkin sinyaller TL’nin daha fazla değer kaybına maruz kalmasının önüne geçiyor. Bu noktada Merkez Bankası’nın da sıkılaştırma adımlarını geleneksel yöntemli repo ihalesinin yanında gecelik borçlanma limitlerini kısarak devam ettirdiğini görüyoruz. Dün düzenlenen 3 hafta vadeli repo ihalesinde faiz %11,30 olarak gerçekleşti. Bu da önümüzdeki günlerde fonlama maliyetinin GLP seviyesine doğru devam edebileceğine işaret ediyor.
Ons altın 2000 doların üzerini test ediyor. 92 seviyesine doğru geri çekilen dolar endeksinin son iki yılın en düşük seviyelerine inmesi altının belirgin şekilde destek bulmasını sağlarken bir haftalık aranın ardından yeniden 2000 doların üzeri test edildi. ABD’de daha küçük ölçekli bir teşvik paketi üzerinde uzlaşılabileceği ve Fed’in bu akşam güvercin mesajlar vereceğine yönelik beklentilerin de altın açısından pozitif bir zemin yarattığını söyleyebiliriz. Ancak şimdilik altının teknik görünümünün anlamlı şekilde değiştiğini düşünmüyoruz. Öyle ki 2015 doların üzerinde kapanış yapılmadıkça yukarı yönlü denemeler tepki alımından öteye geçemeyecektir.
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