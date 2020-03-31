Ünlü Co'mment analiz: Çin verileri beklentilerden iyimser

Korona virüsünün küresel ekonomik aktiviteyi baskı altında tutması varlık fiyatlarının anlamlı bir destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırmaya devam ediyor. Buna karşın gerek ABD piyasalarının güçlü kapanışları gerekse Çin’den gelen Mart ayı PMI rakamlarının baz etkisinin de desteği ile beklentilerden de iyi bir tablo ortaya koyarak büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesini aşması Asya piyasalarında daha ılımlı bir seyir izlenmesini sağlıyor.

Diğer taraftan dün belirgin değer kayıpları yaşayan petrol fiyatlarında ise bugün tepki alımları dikkat çekiyor. Asya piyasalarındaki kısmı iyimserliğin piyasaların geneline ne ölçüde yansıyacağını izleyeceğiz. Çin PMI rakamlarının ardından makroekonomik veri tarafında günün devamında yurtiçinde dış ticaret dengesi yurtdışında ise Euro Bölgesi öncü TÜFE rakamı öne çıkıyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul destek bölgesinde tutunuyor. Korona virüsünün yayılmaya devam etmesi ile küresel ekonominin durgunluğu daha fazla hissetmeye başlaması kaçınılmaz olarak hisse senetlerinin güç kazanmasını zorlaştırıyor. Bu noktada Borsa İstanbul haftaya durgun sayılabilecek bir başlangıç yaptı. Teknik açıdan bakıldığında ise endeksin zaman zaman artan geri çekilmelere karşın 87 bin desteğinin üzerinde tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgede kalınması aşağı yönlü riskleri azaltan bir tablo ortaya koysa da endeksin genel hatlarıyla yurtdışından ayrışmasını beklemediğimiz için küresel zayıflık sürdükçe Borsa İstanbul’da da daha düşük seviyelerin test edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

EUR/USD güç toplamakta zorlanıyor. ABD’de ekonomiye destek paketinin Senato’dan gerekli onayı almasının yanında Fed’in attığı kapsamlı adımların küresel risk iştahına yaptığı pozitif etki paritenin son iki haftanın en yüksek seviyelerine kadar tepki vermesini sağladı. Ancak yükselişin EUR özelinde bir sebepten kaynaklanmaması nedeniyle momentum kazanımının 1,11’in hemen üzerinde azalması dikkat çekmişti. Bu bölgenin teknik açıdan da önemli direnç noktalarına ev sahipliği yaptığını düşünürsek söz konusu ivme kaybını olağan olarak değerlendiriyoruz. Risk iştahının seyrine bağlı olarak zaman zaman yeniden 1,11’in üzeri hedeflenebilir. Bu tip denemelerin ne ölçüde sonuç vereceği ise kısa vadeli görünümün şekillenmesini sağlayacaktır. 1,0990’ın altındaki rakamları ise riskli buluyoruz.

USD/TL yeniden 6,55’in üzerinde işlem görüyor. Merkez bankalarının ve hükümetlerin küresel çapta attığı adımlar neticesinde risk iştahının toparlanması TL’nin dolar karşısında 6,40’ın altını test etmesini sağlamıştı. Ancak dünyada toplam vaka sayısının hızlı bir şekilde artış göstermesi risk iştahının da çok hızlı bir şekilde değişmesine neden olurken iyimserliğin uzun soluklu olamadığını görüyoruz. Değişen risk algısına bağlı olarak TL de kazanımlarını yeniden geri vermiş durumda. Teknik açıdan bakıldığında ise 6,50’nin üzerindeki rakamların TL üzerindeki baskının artmasına neden olabileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.

Hazine Nisan ayı borçlanma programını bugün açıklayacak. Kesin olmayan programa göre Nisan ayında 20,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 21,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Hazine ay içinde 14 ay vadeli kuponsuz, 3 yıl vadeli TLREF’e endeksli, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin ihraçlarını düzenleyecek.

Hazine Nisan ayında ayrıca 1,2 milyar TL borçlanma hedeflediği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin doğrudan satışını da gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ons altın 1610 doların üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksinin son bir haftada belirgin şekilde baskı altında kalması altının göreceli olarak daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca korona virüsünün küresel ekonomiyi daha fazla baskı altına aldığına yönelik algı da altının destek bulmasına yardımcı oluyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 1640 doların aşılamıyor olması altının momentum kazanmasına izin vermiyor. Dolar üzerindeki baskı devam ederken bu tablonun değişip değişmeyeceğini izleyeceğiz. Son derece kararsız bir tablo ortaya koyan kısa vadeli göstergeler ise altının henüz net bir yön tayin edemediğini gösteriyor.

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