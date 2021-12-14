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ÜNLÜ & Co, 5 yılda 100 kadın girişimciye eğitim verdi

- ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü:- "Bizler kadının istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Yeter ki kadınlarımızın önünde engel değil, onların arkasındaki destekleyici güç olalım"

Ekonomi 14.12.2021, 10:11
ÜNLÜ & Co, 5 yılda 100 kadın girişimciye eğitim verdi

İSTANBUL (AA) - ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, "Kuruluşumuzun 20. yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimciler Akademisi ile beş yılda 100 kadın girişimciye eğitim verdik." ifadelerini kullandı.

Ünlü & Co'dan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri imzacıları arasında yer alan ÜNLÜ & Co, kadınlara yönelik projeleri ile öne çıkmaya devam ediyor.

Kuruluşunun 25'inci yılını "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisine sponsor olarak kutlayan ÜNLÜ & Co, 5 yıl önce Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Akademisi’nde de 100. mezunlarını verdi.

- "100 girişimcimiz tüm kadınlara ilham kaynağı olacak"

Açıklamada Kadın Girişimciler Akademisi’nin mezuniyet törenindeki konuşmasına yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, kuruluşlarından bugüne kadınların iş hayatına katılımını, grup şirketlerinin her kademesinde desteklemeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Kadının istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını bildiklerini vurgulayan Ünlü, "Yeter ki kadınlarımızın önünde engel değil, onların arkasındaki destekleyici güç olalım. Bu bilinçle Kuruluşumuzun 20. yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimciler Akademisi ile beş yılda 100 kadın girişimciye eğitim verdik. Hayatlarına dokunmuş olduğumuz bu 100 girişimcimizin ülkemizdeki tüm kadınlara ilham kaynağı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Cesaret ve özgüvenin yanı sıra eğitim önemli"

Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, 9 ay süren akademi kapsamında katılımcılara eğitim, mentorluk, networking ve yatırımcılar ile buluşma fırsatları sunulduğunu belirtti.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlar açısından cesaret ve özgüvenin yanı sıra eğitim ve donanımın önemli olduğunun altını çizen Ünlü, "Kadın Girişimciler Akademisi ile hedefimiz; kadınlara iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde gereksinim duydukları her konuda rehberlik yaparak kariyer yolculuklarında onları cesaretlendirmek oldu. Bugün son mezunlarımızı verirken bir yandan hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın gururunu taşıyor, bir yandan da böylesi anlamlı bir projenin sonuna gelmiş olmaktan buruk bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi hakkında da görüşlerini paylaşan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"ÜNLÜ & Co olarak 25’inci yaşımızı kutladığımız bu özel yılda Türkiye’nin sanatçı kadınlarının yüzyıllık emeğini ortaya koyan böyle bir sergiye sponsor olmak bizler için gurur verici. Ben-Sen-Onlar sergisi, sanat tarihinin gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiği sanatçı kadınları fark edilmesi ve bu isimlerin görünür kılınması için önemli bir kilometre taşı olacak."


#Kadın Girişimciler Akademisi #ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü
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