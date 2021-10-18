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Ünlü CEO'dan Türk ekonomisine çözüm önerisi: Merkez Bankası Bitcoin alsın!

Microstrategy CEO'su Michael Saylor "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" açıklamasında bulundu

Ekonomi 18.10.2021, 10:56
Ünlü CEO'dan Türk ekonomisine çözüm önerisi: Merkez Bankası Bitcoin alsın!

Kripto para dünyasının en çok takip edilen isimlerinden olan Microstrategy CEO'su Michael Saylor katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası (TCMB) için ilginç bir öneride bulundu.

Konuşmasında resmi kurumların Bitcoin'e yatırım yapmasının ne kadar faydalı olduğunu belirten Saylor "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" ifadelerini kullandı.

Saylor benzer bir öneriyi New York şehri için de vererek "New York 10 milyar dolar borçlanarak Bitcoin alabilir ve sonsuza kadar vergileri kaldırabilir" dedi.

7.1 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN'İ VAR

1989 yılında Saylor tarafından kurulan ABD merkezli yazılım çözümleri firması Microstrategy dünyada en çok Bitcoin'i bulunan şirket olarak tanınıyor. Firmanın son yaptığı alımlarla beraber elindeki Bitcoin'lerin adedi 114.000'e yükseldi. Bugün itibarıyla söz konusu Bitcoin'lerin toplam değeri 7.1 milyar dolar.

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