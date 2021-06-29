Ünlü analist dolar tahminini yükseltti!

Dolar kuru, Fed ve faiz artırımlarının etkisiyle tekrar yükseliş trendine girdi. Geçen hafta 8.80'i gören kur, 8.72 ile başladığı yeni haftanın ilk gününde 8.75' leri test etti. Geçtiğimiz hafta 8.60 seviyesine kadar geriledikten sonra cuma günü 8.80’e tırmanarak rekor kıran dolar kuru anlık olarak 8.71'den işlem görüyor.

TÜRK LİRASI EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN DÖRDÜNCÜ GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Fed toplantısından bu yana politika yapıcılardan gelen şahin mesajlar gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Fed toplantısından bu yana en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi Güney Afrika Randı olurken Brezilya Reali en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi olarak öne çıktı. Türk Lirası ise yüzde 1.97 değer kaybıyla toplantıdan bu yana en fazla değer kaybeden dördüncü gelişen ülke para birimi durumunda.

UBS'İN DOLAR TAHMİNİ ÜRKÜTTÜ

UBS Analisti Tilmann Kolb'un hazırlamış olduğu araştırma raporunda 2021 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL tahminini 8,80'den 9,00'a çıkarırken 2022 yılının ikinci çeyreği için de tahminini 9,40'tan 9,70'e kadar yükseltti.

Fed'in giderek şahinleşen tutumunun, cari açığın ve devam eden salgın risklerinin de Türk lirası için durumu kötüleştirdiğini ifade eden banka, politika yapımındaki temel gelişmelerin TL'yi destekleyebileceğini de sözlerine ekledi.