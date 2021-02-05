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Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvancılık Tesisleri’nde üretilen et ve süt ürünleri âdetâ yok satıyor. Üniversitenin çeşitli alanlarında satışa sunulan ürünlere personel ve vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Ekonomi 05.02.2021, 14:23
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Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvancılık Tesisleri’nde üretilen et ve süt ürünleri âdetâ yok satıyor. Üniversitenin çeşitli alanlarında satışa sunulan ürünlere personel ve vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvancılık Tesisleri, et ve süt sığırcılığı, yerli hayvan gen kaynağı Boz ırk sığır yetiştiriciliği, koyunculuk, süt keçisi yetiştiriciliği, devekuşu yetiştiriciliği, kafes sistem ve gezen tavuk (FreeRange) yumurta tavukçuluğu, et tavukçuluğu ve arıcılık alanlarında araştırma, eğitim, uygulama ve üretim faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Tesislerde bir yandan eğitim-öğretim çalışmaları yürütülürken, diğer taraftan da elde edilen ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üretim faaliyetlerini yerinde görmek maksadıyla tesisleri ziyaret etti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, yürütülen çalışmalar hakkında Kılavuz’a bilgi aktardı. Hayvan yemlerinin çok önemli bir bölümünü fakülte çiftliğinde ürettiklerini aktaran Turgut, “Hayvanlarımızı hiçbir katkı maddesi içermeyen sağlıklı ve kaliteli yemlerle besliyoruz. Çiftliğimizde boz ırk sığırlar, koyun, keçi, devekuşu, et ve yumurta amaçlı yetiştirilen gezen tavuklar doğal otlama alanı meralarda otlatılarak besleniyor. Bu yıl alanların genişletilmesi ile birlikte besi ve süt sığırlarının da meralardan yararlanmasını hedefliyoruz. Arıcılık projesi kapsamında da kampüsün zengin bitki florasından yararlanarak bal, polen, bal mumu, propolis ve benzeri arı ürünleri üretmeye başlayacağız” diye konuştu.

Sağlık ve hijyeneözen gösterdiklerinin altını çizen Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, kendi çiftliklerinde yetiştirilen yonca, arpa, buğday ve mısır gibi doğal yemlerle hayvanları beslediklerini vurguladı. Beslenen hayvanların bir bölümünüisteyen yetiştiricilere damızlık olarak sattıklarını aktaran İlhan Turgut, “Hayvancılık faaliyetleri sonucu elde edilen tavuk eti, sığır eti, kuzu eti, inek ve keçi sütü, tavuk ve devekuşu yumurtası, dondurma, bal ve polen gibi hayvansal ürünler ise Üniversitenin Görükle kampüsü Merkez Yemekhane altında ve Tıp Fakültesi hastanesindeki Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Satış Biriminde üniversite personeli ve diğer vatandaşlar için satışa sunuluyor. Ürünlerimize büyük talep var. Bu talebi karşılayabilmek ve daha fazla vatandaşımızı ürünlerimizle buluşturabilmek amacıyla Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da desteği ile yeni yatırımlar yapacağız. Gelecek yıllarda çiftlikte mera alanlarının genişletilmesi, süt ve besi hayvanlarının da doğal otlatma alanı merada beslenmesi, hayvansal üretim kapasitesinin artırılması, tavuk dışındaki kanatlı hayvanlara da üretimde yer verilmesi, organik bitkisel ürünler yanında organik hayvansal ürünler (et, süt, yumurta) üretilmesi ve satışa sunulmasını hedefliyoruz. Ayrıca et ve sütü işleyerek hayvanî üretimde de çeşitliliğin arttırmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

BUÜ Zootekni Bölüm Başkanı ve Hayvancılık işletmesi sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Ak ise ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların yanı sıra, Zootekni Bölümü öğrencilerine ve Ziraat Bankası ile Eğitimde İşbirliği Protokolü çerçevesinde Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde süt sığırcılığı ve koyunculuk konusunda uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi. Öğrencilere bu vesile ile staj olanağı da sağladıklarını kaydeden Prof. Dr. İbrahim Ak; “6 yılı aşkın bir süredir her yıl ulusal düzeyde katılıma açık uygulamalı Organik Tarım (Bitkisel ve Hayvansal Üretim) Sertifika Eğitimleri düzenliyoruz. Hayvanî üretim faaliyetlerinden elde edilen sağlıklı ürünlerle de Bursa halkının sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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