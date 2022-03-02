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Üniversiteli köy tavukları

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastavuk’la işbirliği yaparak köy tavuğu üretimine başladı.

Ekonomi 02.03.2022, 09:07
Üniversiteli köy tavukları

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastavuk’la işbirliği yaparak köy tavuğu üretimine başladı.

Dünya’da tavuk eti tüketimi bakımından 10’uncu sırada olan Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 245 bin 770 ton piliç eti tüketti, bu tüketim kişi başına 20 kiloya tekabül etti. Dünya’da ortalama 16 kilo tavuk eti tüketilirken Türkiye 20 kiloyla ortalamayı geçti. Özellikle son dönemde köy tavuğuna talep arttı. Bazı kesimler tarafından yaşlanmış yumurta tavuklarının köy tavuğu diye pazarlanmasıyla tüketiciler yanlış ürünü yüksek fiyatlara almak durumunda kaldı. Kaliteli köy tavuğu üretmek için kolları sıvayan Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Hastavuk ile işbirliği yaparak yavaş büyüyen kahverengi hubbard, tavukları üretimine başladı. Veteriner hocalar kontrolünde büyüyen bu tavuklar önümüzdeki haftalarda kesime gönderilerek Uludağ Üniversitesi satış birimlerinde kilosu 40 liradan satışa çıkartılacak. Talep gelmesi durumunda köy tavuklarının üretimi devamlı olarak yapılacak. Üniversitede köy tavuklarının yanı sıra 45 günde kesime gönderilen tavukların da sağlıklı besiyle iyi koşullarda üretimi yapılıyor. Bu tavuklarda kilosu 30 liradan 1 hafta sonra kesilerek satışa çıkacak.

Sağlıklı tavuk üretimine başladıklarını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, "Tavukçuluk işletmemizde Hastavuk’la birlikte çok güzel projelere imza atıyoruz. Burada 2 çeşit tavuk üretimi yapıyoruz. 40 günde kesime gelen tavuk ta üretiyoruz. Ayrıca ülkemizdeki insanlarımızın damak tadına uygun türlerde yetiştiriyoruz" dedi.

Üretim yapılan tavuklar hakkında bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, "Hastavuk ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde farklı 2 ırk tavuğun gelişimsel özelliklerini denemiş bulunmaktayız. Burada 2 çeşit tavuk üretimi yapıyoruz. Bu tavuklardan biri hızlı gelişiyor diğeri ise yavaş gelişiyor. bu tavuklardan biri 45 günde kesime gelirken diğeri ise 70 günde kesime giden köy tavuğu üretimi yapıyoruz. Bu üretimi yaptığımız tavukların önümüzdeki haftalarda kesimi yaparak satış ofislerimizde satışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’deki beyaz et tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Üstünel, "Dünya yılda ortalama olarak 16 kilo tavuk tüketirken biz 20 kilo tüketiyoruz. Köy tavuğu talebi dünyada büyümesi yavaş ve kasları sert olduğu için hubbard, cinsi tavukların üretimiyle karşılanmaya başlandı. Biz de tüketicilerin köy tavuğu taleplerini karşılamak, için üniversite olarak sağlıklı gıda üretimine yönelmiş bulunmaktayız. Yavaş gelişen hubbard, ırkı tavuklar gezen tavuk algısıyla birlikte yönetildiğinde küçük aile işletmelerine de destek olacaktır. Beyaz tavukları kilosu 30 liradan satıyoruz. hubbard, cinsi geç gelişen tavukları ise kilosu 40 liradan satışını yapıyoruz. Tüketici talep gösterirse bu tavukların üretimine devam edeceğiz" diye konuştu.

Yaptıkları işbirliği hakkında bilgi veren Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Biz Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesiyle sadece bu projede değil bir çok projede sağlıklı gıda ve besleme konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu projede 2 farklı ırkın hem beslenme teknikleri hem de son tüketiciye lezzet ve kalite olarak farklarını gösterebilmek için yetiştirme imkanı oldu. Bilim yuvasında gençleri yetiştirmek hepimizin görevi biz burada hem gençlerin gelişmesine imkan sağlamış olurken hem de ülkemizin ekonomik kaynaklarının daha verimli nasıl kullanılabileceğini üniversitemizle birlikte yaptığımız çalışmalarla sağlamış oluyoruz" dedi.

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