banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe şampiyon olabilir!
Fenerbahçe şampiyon olabilir!
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Üniversite yıllarında başladığı ticareti, Trendyol sayesinde büyüterek dünyaya açıldı

Üniversite yıllarında sosyal medya üzerinden kıyafet satışına başlayan Trabzonlu Şüheda İbrahimağaoğlu, artık Trendyol sayesinde daha büyük kitlelere ulaşabiliyor. Serüvenine küçük bir odada başladığı belirten Şüheda büyük bir mağaza açarak kadın istihdamına destek vermeyi hedefliyor.

Ekonomi 16.04.2022, 10:00
Üniversite yıllarında başladığı ticareti, Trendyol sayesinde büyüterek dünyaya açıldı

Üniversite yıllarında sosyal medya üzerinden kıyafet satışına başlayan Trabzonlu Şüheda İbrahimağaoğlu, artık Trendyol sayesinde daha büyük kitlelere ulaşabiliyor. Serüvenine küçük bir odada başladığı belirten Şüheda büyük bir mağaza açarak kadın istihdamına destek vermeyi hedefliyor.

Şüşü Collection marka kurucusu Trabzonlu Şüheda İbrahimağaoğlu, kısıtlı bir bütçe ile evinin bir odasında birkaç ürünle başladığı ticaret hayatına şimdilerde Trendyol ile devam ediyor. Şüheda, ürünlerini sadece yurt içine değil, yurt dışına da sattığını belirterek hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söylüyor.

Kadın girişimci olarak kendi ayaklarının üzerine durmayı çok sevdiğini belirten İbrahimağaoğlu, ”Aynı zamanda hem anneyim, hem eşim, hem de kadın girişimci olarak kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadınım. Bir kadın olarak her zaman kendi ayaklarımın üzerinde durmayı benimsemişimdir. Benim serüvenim aslında üniversite yıllarına kadar dayanıyor. İlk girişimim üniversite öğrenciyken, Instagram’da küçük bir butik sayfası açarak gerçekleşmişti. Bir iki ürünle başladığım yolculukta önce Türkiye geneline sonra da yurtdışına açılarak satışlarımı gerçekleştirdim. Bu yolculuğa eğitimim sebebiyle ara vermiştim. Trendyol ile tanışmam ise evlendikten sonra oldu. Reklamlarda kadın girişimcilere destek sağladıklarını gördüm. Eşimle birlikte neden olmasın diye düşündük. Aslında Instagram’da tekrar aktifleşmeye başlayacaktım ancak bir devamlılık sağlayabilmek için hazır kitle hazır müşteriye ihtiyacım vardı. Bunu da bana en iyi Trendyol sağlayacaktı. Bu şekilde işe atılım sürecimiz oldu. İlk başlarda çok kısıtlı bir bütçe ile evimin odasının çok küçük bir bölümünde birkaç ürünle başladım. Şu an boş bir odaya bile sığmayacak kadar ürün çeşitliliği oldu. Mağaza hazırlığı sürecindeyiz ve inşallah bir buçuk ay sonra da mağazamızı açacağız. Bunların hepsinin arka planında büyük bir emek var ve gerçekten bize verdiği emek, sağladığı imkanlar çok çok önemli” dedi.

“Bu kadar büyüyebileceğimi tahmin etmiyordum”

İşinde bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini kaydeden İbrahimağaoğlu ”Bir yerlere gelebileceğimi düşünüyordum ama bu kadar hızlı büyüyebileceğimi çok tahmin edemiyordum. Her şeyden önemlisi hedefimiz olan müşteri memnuniyeti bizleri çok çok iyi bir yerlere getirdi. Bizim önceliğimiz hiçbir zaman sadece satış yapmak olmadı. Her zaman kaliteli ürünü müşteriye sunabilmek için çalıştık. Bir müşteri bizden iki, üç, dördüncüyü sipariş verince evet biz bu işi gerçekten başarabiliyoruz diye düşündük. Bu işe başlarken insanlar çok büyük paralara ihtiyaçları olduğunu ve yapamayacaklarını düşünüyorlar. Kesinlikle öyle olmadığını, bizim de çok düşük bir bütçeyle başladığımızı söyleyebilirim. Zamanla o bütçe katlanıyor. O yüzden bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem bütçeleri ve imkanları kısıtlı da olsa yapsınlar. Her zaman bir hedefe ulaştıklarında kendilerine daha büyük hedefler koyup ilerlesinler. Ben bu işe küçük bebeğimle yardımcım olmadan başladım ve bu şekilde ilerledim. Yeri geldi gece uyanıp müşterilerimin sorularına cevap verdim, yeri geldi bebeğim uyurken kargoları hazırladım. Bu iş gerçekten emeksiz olmuyor yeter ki isteyen herkes hedeflerinin arkasında, hayallerinin peşlerine olsun. Ben mağaza açma hedefime ulaştım. Artık daha büyük hedefim var. Daha merkezi konumda daha büyük mağaza açıp daha fazla kadına istihdam sağlamak öncelikli hedefim.” diye konuştu.

“Instagram’da gerçekten bir yerlere ulaşmanın çok zor olduğunu gördüm”

Instagram’da bir yerlere ulaşmanın kolay olmadığını tecrübe eden İbrahimağaoğlu, ”Hazır giyim sektörü ve bugünkü konuma baktığımızda Instagram’da gerçekten bir yerlere ulaşmanın çok zor olduğunu gördüm. Trendyol bu anlamda gerçekten çok büyük imkânlar sağladı bana. Gece, gündüz mağazamız açık. Ben sadece gelen siparişleri takip edip stoklara bakıp yeni ürünleri müşterilerime sunuyorum. Trendyol bu anlamda bu noktaya gelebilmemiz için gerçekten çok büyük fayda sağladı bizlere” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Trabzon’daki satıcı ailemizi daha da büyütmek”

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise hedeflerinin Trabzon’daki satıcı ailesini daha da büyütmek olduğunu söyledi. Çetin, “Trabzon’da Belediye Başkanımızla, Valimizle, Odalar Birliği Başkanımızla, Sanayi Odası Başkanı ve Kadın Girişimciler Derneği Başkanıyla temaslarımız oldu. Trabzon’a büyük bir yatırımımız var. Karadeniz’in en büyük ayrıştırma merkezini buraya kuruyoruz. İnşallah Haziran ayında da açılışını yapmak için güzel Trabzon’umuza yeniden geleceğiz. Trabzon’da bugün itibariyle 1500 civarında satıcımız var. Hedefimiz Trabzon’daki satıcı ailemizi daha da büyütmek. Şu an itibariyle zaten her ay 75 -100 civarı yeni KOBİ ve esnafımız da bize dahil oluyor. Bizim büyümemiz Türkiye’deki 81 ildeki ticaret hacminin büyümesi ile orantılı gidiyor. Burada amacımız tüm Türkiye’deki e-ticareti artırmak. Bu yüzden Trabzon da bizim için önemli merkez konumunda yer alıyor. İnşallah bundan sonra Trabzon’a daha sık geleceğiz, herkes Trabzon ekonomisine yatırımlarımızı daha çok görecek” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:51
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
15°
açık