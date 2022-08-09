Üniversite tercihleri sonrası kiralık konutlara yoğun talep

İstanbul’da üniversite öğrencileri için kiralık ev telaşı başladı. Emlakçılar tercihlerin sona ermesi ile yüzde 70-80 aralığında taleple karşılaşırken, öğrencilere evlerini bir iki ay öncesinden tutmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

YKS sınavlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri tercih yapmaya başladı. İstanbul’da eğitim alacak üniversite öğrencileri için kiralık ev bulma telaşı başladı. Emlakçılar, öğrencilerin kiralık ev konusunda problem yaşamaması adına uyarılarda bulunurken, şimdiye kadar yaklaşık bir ay içerisinde 15 öğrencinin kiralık daire için kendilerini aradığını fakat 5 tanesine olumlu yanıt verebildiklerini söylediler. Bu sürecin tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte yoğunlaşacağını ve kiralık daire bulma konusunda daha da zorlanacakları konusunda uyarılarda bulundular.

Üniversite tercihleri sonrası kiralık dairelere yoğun talep

Üniversite tercihlerinden sonra İstanbul’da kiralık daire taleplerinde artış olduğunu belirten Emlakçı Hakan Özkanca, “Üniversite tercihlerinin yapılmasıyla beraber kiralık dairelere talep arttı. Öğrencilere yaklaşık bir aydır daire vermeye başladık. Öğrenciler okullar başlamadan 1-2 ay öncesinden kiralık dairelerini tutmak istiyorlar. Aslında iyide yapıyorlar çünkü İstanbul’da zaten kiralık daire bulmak zor. Öğrencilerde yoğunluk başlamadan aylar öncesinden kiralık daire arayışlarına başladılar. Eşyalı veya eşyasız farketmeksizin daire arıyorlar. Yaklaşık 1 ay içerisinde 15 öğrenci kiralık daire için bizi aradı fakat 5 tanesine daire bulabildik. Bahçelievler bölgesinde öğrenciler için 2+1 daireler 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Eşyalı olanlar ise 8 bin ile 10 bin TL kiraları bulunuyor” şeklinde konuştu.

Kiralık dairelere talep yüzde 80 arttı

Öğrenciler 3-4 kişilik arkadaş gurupları halinde kiralık daire tutmaya geldiklerini söyleyen Özkanca, “Fiyatlar yüksek olduğu için öğrenciler genelde arkadaşlarıyla beraber 3-4 kişi halinde ortak bir daire tutmak istiyorlar. Durumu iyi olanlar ise tabi ki tek başlarına kiralık daire tutuyorlar. Öğrenciler yurtlara göre daha çok kiralık daire tercihi yapıyorlar. Kiralık dairelerde bir durağanlık vardı tercihler sonrası aşırı bir yoğunluk oluştu. Yaklaşık yüzde 70 - 80’i bulan bir artış söz konusu” dedi.