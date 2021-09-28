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Üniversite Şehirlerinin Kiralık Konut Tablosu

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, üniversitelerin bulunduğu büyük şehirlerde öğrencilerin en çok rağbet gösterdiği ilçelerdeki son 1 aylık kiralık konut tablosunu ve ortalama metrekare değişim yüzdelerini ortaya koydu.

Ekonomi 28.09.2021, 10:34
Üniversite Şehirlerinin Kiralık Konut Tablosu

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci okuluna yakın, aradığı kriterlere uygun kiralık ev bakmaya başladı. Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli’deki kiralık konutların son bir aydaki kiralık konut tablosunu ve ortalama metrekare değişim yüzdelerini ortaya koydu. Hepsiemlak aynı zamanda 18-24 yaş arasındaki kullanıcıların kiralık ev arama istatistiklerini de inceledi. Sonuçlar arz-talep dengesiyle üniversite öğrencilerinin en çok ev aradığı ilçelerde son 1 aydaki fiyat değişimlerine yansıdı. Hepsiemlak platformu ziyaretçi verileri, aynı dönemde 18-24 yaş arası kullanıcıların kiralık ev arayışlarının %50 düzeyinde arttığını ortaya koydu. Büyükşehirlerin neredeyse tamamında aynı yaş grubunda ziyaretçilerin kiralık ev arayışları %50-100 arası oranlarda artış gösterdi.

İstanbul’da Anadolu yakası artışlarda öncü oldu

Hepsiemlak Ağustos Emlak Endeksi’nden elde edilen verilere göre çevresinde birçok üniversite bulunan İstanbul’un Maltepe ve Tuzla ilçelerinde %30 üzeri oranlarla kira fiyat artışı gerçekleşti. Avrupa yakasında ise öğrencilerin en çok tercih ettiği Şişli, Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Fatih ve Sarıyer semtlerinde %10-30 arasında artışlar göze çarptı. Çok daha fazla sayıda üniversiteye ev sahipliği yapan Avrupa yakasında talep artışları ortalamada daha güçlü oldu. Hepsiemlak platformuna gelen 18-24 yaş aralığı kullanıcıların kiralık konut arayışları Avcılar’da %83, Şişli’de %78 ve Sarıyer’de ise %73 oranında arttı.

İstanbul Kiralık Konut Tablosu

Temmuz 2021

Ort. m2 Fiyat

Ağustos 2021

Ort. m2 Fiyat

Aylık

Değişim

1.

Maltepe

35 TL

48 TL

%38,0

2.

Tuzla

28 TL

38 TL

%32,9

3.

Şişli

47 TL

60 TL

%27,9

4.

Beşiktaş

82 TL

101 TL

%22,7

5.

Avcılar

22 TL

27 TL

%21,9

6.

Pendik

19 TL

21 TL

%13,8

7.

Kadıköy

54 TL

61 TL

%13,2

8.

Bakırköy

46 TL

53 TL

%13,0

9.

Fatih

29 TL

32 TL

%12,5

10.

Sarıyer

76 TL

84 TL

%10,3

Ankara Çankaya’da kiralar 1 ayda %25 arttı

Ankara’da 18-24 yaş arası kullanıcıların kiralık ev arayışındaki artış, İstanbul’dan da fazla oldu. Temmuz-Ağustos döneminde bu yaş grubunun hepsiemlak’ta Ankara’da kiralık ev arayışları %65 arttı. Üniversite öğrencilerinin Ankara’da en fazla rağbet gösterdiği semtlerin başında Çankaya geliyor. Kiraların son 1 ayda yüzde 25 arttığı Çankaya’da özellikle 100. Yıl ve Bahçelievler semtleri öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Çankaya ile birlikte Sincan, Keçiören, Mamak gibi görece daha uygun fiyatlı semtler de öğrenciler tarafından sıklıkla incelendi. Bu ilçelerde kira fiyat artış oranları da %9-12 arasında gerçekleşti. Yenimahalle ve Etimesgut’ta ise kiralık konut fiyat artışı %2-5 olarak yansıdı.

Ankara Kiralık Konut Tablosu

Temmuz 2021

Ort. m2 Fiyat

Ağustos 2021

Ort. m2 Fiyat

Aylık

Değişim

1.

Çankaya

24 TL

30 TL

%25,0

2.

Sincan

7 TL

8 TL

%12,1

3.

Keçiören

9 TL

10 TL

%9,0

4.

Mamak

9 TL

10 TL

%9,0

5.

Yenimahalle

13 TL

14 TL

%5,0

6.

Etimegut

15 TL

16 TL

%2,0

İzmir’de Konak fiyat artışında başı çekti

Üniversite öğrencileri İzmir’de en çok Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka’ya rağbet gösteriyor. En çok yerleşkeye ev sahipliği yapan Konak’ta ağustos ayında %20 üzeri fiyat artışları yaşandı. Bunun yanında hepsiemlak platformunda 18-24 yaş arası kullanıcıların Bornova ve Balçova’da kiralık ev aramaları %70-110 arası artış gösterdi. Buralarda fiyat artışları Ağustos’ta %5 seviyesinde kaldı. Temmuz-Ağustos döneminde Karşıyaka’da %1 gibi düşük bir oranda kiralık fiyat artışı gerçekleşti.

İzmir Kiralık Konut Tablosu

Temmuz 2021

Ort. m2 Fiyat

Ağustos 2021

Ort. m2 Fiyat

Aylık

Değişim

1.

Konak

20 TL

25 TL

%24,0

2.

Bornova

19 TL

20 TL

%5,2

3.

Balçova

23 TL

25 TL

%5,0

4.

Karşıyaka

22 TL

22 TL

%1,0

Eskişehir Tepebaşı’nda ve Odunpazarı’nda kiralar %7 arttı

Hepsiemlak platformunu ziyaret eden 18-24 yaş arası kullanıcıların Eskişehir’de kiralık ev aramaları Ağustos ayında %86 oranında artış gösterdi. Üniversite öğrencileri Eskişehir’de en çok Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ev aramayı tercih ediyor. Hepsiemlak Ağustos Endeksi verilerine göre Tepebaşı’nda son bir ayda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında %7,6’lık bir artış gözlemlenirken Odunpazarı’nda bu rakam 7,1 olarak gerçekleşti.

Kocaeli’de İzmit bölgesine rağbet var

Ağustos ayında hepsiemlak platformunu ziyaret edip Kocaeli’de kiralık ev arayan 18-24 yaş arası kullanıcı sayısı %85 arttı. Üniversite öğrencileri Kocaeli’de en çok İzmit bölgesinde yoğunlaşıyor. Son 1 ayda İzmit bölgesinde kiralık konutların metrekare fiyatları 12 TL’den 13 TL’ye çıktı. Öğrencilerin büyük bir bölümünün de tercih ettiği Gebze’de ise kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarının 13 TL’den 15 TL’ye yükseldiği görülüyor.

Konya genelinde fiyat artışları %20 seviyesinde

Üniversite öğrencilerinin hepsiemlak platformunda Konya’da kiralık ev arayışları Ağustos’ta %72 oranında arttı. Bu talep Temmuz-Ağustos döneminde Konya genelinde kiralık metrekare fiyatlarına %20 civarı artış olarak yansıdı.

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