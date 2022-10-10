Üniversite mezunlarından aşçılık kursuna yoğun ilgi

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren aşçılık kursuna üniversite mezunları yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağını da öğreniyor.

Kurslara yoğun bir talep olduğunu belirten Ortahisar Halk Eğitim Merkezi aşçılık usta öğreticisi Melek Altun, özellikle üniversite mezunlarının kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Aşçılık kursuda kursiyerlere ülkemizin farklı yemek kültürlerinin yanı sıra dünya mutfağını da öğretmeye çalıştıklarını belirten Altun, “Şu an Antep mutfağına yönelik Lebeniye Çorbasını yapıyoruz. Nohut, pirinç, misket köfte karışımlı bir çorba. Bugün Antep Mutfağından Lebeniye Çorbasının yanı sıra İtalyan mutfağını birleştirerek Lazanya da yapıyoruz. Bunların yanı sıra Karadeniz mutfağından krepli böreğimiz de var, kayganadan yaptığımız bir börek. Ülkemizin bütün yörelerine ait yemekleri kursiyerlerimize uygulamalı olarak anlatıyoruz. Ülkemizin yemeklerinin yanı sıra dünya yemeklerine Osmanlı mutfağına giriyoruz. Karadeniz mutfağını tek başına da işliyoruz. Karadeniz mutfağı bitki otlarıyla ünlü bir mutfak. Bu bitki otlarını şekillendirip yemek haline getiriyoruz. Yemek konusunda bir sınırımız yok hepsini çalışabiliyoruz. Şuan 13 kursiyerimiz var kursiyerlerimiz tamamı mesleki eğitim almak için buradalar. Hem uygulamalı hem de teorik mesleki eğitim alıyorlar. Aralarında ev hanımı üniversite muzunu olanlar var. Kursiyerlerimiz buradan aldıkları belge ile birlikte ustalık sınavlarına giriyorlar” dedi.

Yemek kursuna son yıllarda daha çok rağbet olduğunu ifade eden Altun, “Kurslara çok rağbet var. Yemek sektörü aşçılık sektörü bitecek bir sektör değil dolayısıyla çok rağbet var. Gençlerimiz kendi yerlerini açma hevesi var. Bu kursla birlikte okulunu da tamamlayıp kendi yerini açarak kendi işinde ilerliyorlar. Mevsimine göre balık çeşitlerine de giriyoruz. Kursiyerlerimiz en fazla dünya yemeklerinde zorlanıyorlar çünkü farklı farklı terimler isimler olduğu için karışıklık yaşayabiliyorlar” diye konuştu.

Üniversite mezunu öğretmen adayı Banu Kara ise yaptığı açıklamada “Fen Bilgisi mezunuyum. Aşçılığı seviyorum. Aşçılık eğitiminden sonra belgemi almak istiyorum. Burada çok şeyler öğreniyoruz, ülkemiz yemeklerinin yanı sıra dünya mutfağından da yemek çeşitlerini öğreniyoruz. Öğrendiklerimizle inşallah kalifiye eleman olacağız” derken, İşletme Bölümü mezunu Fikriye Kurt ise mutfağa meraklı olduğunu belirterek “Mutfağa biraz meraklıydım. Okullarda uzun süre bulunduğum için mutfakta pek bulunamadım. Eşim de yemeklerimi pek beğenmiyordu o yüzden buraya geldim. Yaklaşık bir buçuk aydan beri buraya geliyorum. Yemeklerim yüzde 90 oranında fark edildi artık daha lezzetli olmaya başladı. Bugün lazanya, vişne soslu tatlı çorba çeşitleri yaptık. Yemeklerin püf noktalarını bilmiyordum, öğrendim. Küçük bir dokunuşla hocamızın sayesinde yemekleri çok lezzetli yapabiliyoruz. Geri dönüşüme de önem veriyoruz, evlerimizde de burada öğrendiğimiz püf noktaları sayesinde hem daha lezzetli yapıyoruz hem de yaptığımız yemekler israf olmuyor” şeklinde konuştu.