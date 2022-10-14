Üniversite enerjisinin yüzde 80’ini güneş panelleri ile karşılıyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artarken Karabük Üniversitesi, yaklaşık 4 yıl önce kampüs binalarına kurduğu güneş panelleri ile 8 milyon 300 bin liralık tasarruf elde etti.

Uluslararası öğrencilerle birlikte 50 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi (KBÜ) yaklaşık 4 yıl önce kampüs binalarının çatı ve yan yüzeylerine güneş enerjisi panelleri kurdu. 5 milyon 200 bin liraya mal olan yenilenebilir enerji sistemi ile kurulan yaklaşık 4 bin adet güneş panelleri ile toplam 190 bin 680 metrekare kapalı alan ve 694 bin 940 metrekare açık alan aydınlatılmakta ve yaz aylarında kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 80’i güneş enerjisi santralinden karşılanıyor. Üniversite kurduğu güneş panalleri ile yaklaşık 1.1 megawatt (mw) gücünde elektrik üretmesinin yanına hem ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Üniversitenin milli ve yerli üretime de destek vererek kurduğu sistem ile 8 milyon 300 bin liralık tasarruf ederek kendisini amorti edip kar etmeyi de başardı.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında geçtiğimiz haftalarda imzalanan “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Dönüşümü” protokolü çerçevesinde Karabük Üniversitesi pilot uygulamaların yapılacağı ilk 10 üniversite arasında yer alıyor.

"Kendisini çoktan amorti edip kara geçmiş durumda"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, güneş enerjisi panellerini 4 yıl önce binalara yerleştirdiklerini belirtti.

Sistemin 5 milyon 200 bin liraya mal olduğunu hatırlatan Polat, “Bugüne kazandığımız miktarı söyleyecek olursak 8 milyon 300 bin lirayı geçti. Kendisini çoktan amorti edip kara geçmiş durumda. 1.1 MW güce sahip bizim güneş enerjisi panellerimiz. Yılın birçok ayında kendi enerjimizi üretiyoruz. Özellikle yaz aylarında. Kışın tabi oldukça düşüyor. Yaklaşık 4 bin tane panel var. Karabük engebeli bir arazi. O yüzden binalarımızın yüzeylerine ve çatıları güneş panelleriyle donatarak bu işi değerlendirdik” dedi.

“Türkiye’de örnek bir üniversite olarak toplantıya çağırılmak gurur verici”

Kurdukları sistem sayesinde YÖK’ün imzalanan ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Dönüşümü’ protokolünün imza töreninde de yer aldıklarını aktaran Polat, “Karabük Üniversitesi olarak 10 üniversite arasında yer aldık. Bu da bize gurur verici bir tablo. Karabük gibi bir yerde örnek gösterilmek Türkiye’de örnek bir üniversite olarak toplantıya çağırılmak bizim için gerçekten gurur verici bir şeydi” diye konuştu.

“Yeni projemiz otoparkların üzerini kapatıp güneş panelleri ile donatmak”

Yenilenebilir enerji alanlarını genişletmek istediklerini ifade eden Polat, “Sadece burada takılı kalmak istemiyoruz. Şimdiki yeni projemiz otoparkların üzerini kapalı hale getirip onların üzerlerini güneş panelleri ile donatmak. Belki bu işi bütçemiz sınırlı kalırsa yap-işlet-devret modeliyle yapabiliriz. Böyle bir yaklaşımımız da var. Hangisi daha karlı ve daha hızlı olabilecekse o yönde evrilmeyi planlıyoruz. 4 yıl önce rektörlük binasının yanındaki otoparkı yaptırırken elektrikli araçların şarj istasyonlarını o zamanlar planlayarak koymuştuk. Çünkü geleceğin elektrikli araçlara göre olacağını tahmin etmiştik. Bu yönden de kampüs olarak elektrikli araçlara hazır haldeyiz” şeklinde konuştu.