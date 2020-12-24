UNESCO uyardı: 10 milyon kişi işini kaybedebilir

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde 79 milyon kişiye bulaşırken, 1.7 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti. Salgına karşı aşı geliştirilse de, virüsün yarattığı tahribatın hızlıca ortadan kalkması zor görünüyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), salgının derinden vurduğu sanat dünyasındaki kritik tabloya dikkat çekti. “Sanat Kovid-19’un etkilerine karşı hayatta kalmaya çalışıyor” diyen UNESCO, sinema endüstrisinde yaklaşık 10 milyon kişinin işini kaybedebileceğini öne sürdü.

YARI YARIYA AZALTILABİLİR

Dünya genelinde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen veriler, yalnızca sinema dünyasıyla sınırlı değil. UNESCO, aylarca kapalı kalan müze ve sanat galerilerindeki çalışanların tehlikede olduğunu, sayının yarı yarıya azaltılabileceğini aktardı.

MÜZİKTE 10 MİLYAR DOLAR KAYIP

UNESCO, müzik sektöründe 6 ay boyunca konser düzenleyememenin maliyetinin de 10 milyar doları bulabileceğini vurguladı. Global ölçekteki yayıncılığın ise yüzde 7.5 düşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, “Sektör 30 milyon kişiye iş sağlıyor. Bunlar hayatta kalmakta zorlanıyor ve bizim yardımımıza ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.