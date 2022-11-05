Un fiyatlarının düşmesi için buğday ekilen alanlar artıyor

Hükümet, Rusya Ukrayna savaşının ardından Türkiye genelinde buğday üretimini arttırmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Bursa’nın tüm ilçelerinde çiftçilere buğday ekiminin arttırılması için yüzde 75 devlet destekli tohum dağıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi (TAKEP) çerçevesinde üretici çiftçilere yüzde 75 hibe ile buğday tohumu desteği sağlandı.

Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleşen buğday dağıtım törenine Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Orhaneli İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ethem Turan, diğer protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül "Bu sene üretim tahminlerimize göre 223 bin ton buğday üretimi gerçekleşmiştir. 2023 yılında bu rakamı 240 bin tonlara ulaştırarak her sene belirli bir artışla Türkiye’nin buğday ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan üretmiş olacağız. Dağıttığımız tohumlar yüksek verimli. Ortalaması 600 kil gram olsa da 1000 kilogramı aşan verim özelliklerine sahiptir" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, uluslararası arenada yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak, "Türkiye bu krizin ortadan kaldırılması için önemli rol oynuyor. Uluslararası alanda Türkiye’nin gücü ve önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Bu yoğun gündemde de ülkemizin kıymetini bir kere daha görüyoruz. Hali hazırda buğday üretiminde ülkemiz kendi kendine yeten bir ülke olup, kimseye muhtaç olmayan hatta muhtaçlığın ötesinde başka ülkelere de çözüm götüren ülke. Orhaneli’de toprağa ne dikerseniz hakkını ziyadesiyle veriyor. Çiftçilerimize bol bereketli bir yıl ve kazançlar diliyorum" dedi.

Orhaneli’de toplam 20 çiftçiye yüzde 75 devlet hibe destekli dekar başına 25 kilogram buğday tohumu verildi.